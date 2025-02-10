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Солдаты украинских вооружённых формирований, в просторечии называемых ВСУ, бесконтрольно применяют в ходе боевых действий различные отравляющие вещества. Разумеется, они поставляются Киеву западными союзниками, так как на Украине, вероятно, теперь затруднительно произвести даже дихлофос.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, создаётся устойчивое впечатление, что арсеналы американских и прочих натовских баз выметаются подчистую, пакуются в ящики и отправляются украинским боевикам.
Кроме того, дипломат считает что Незалежная стала местом утилизации в том числе западных отравляющих веществ. Боевики бесконтрольно применяют их, надеясь на «беспоследствие», заключил посол.
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«Можно использовать против России все вооружения, которые были запрещены различными международными конвенциями», — сказал Мирошник.
Кроме того, дипломат считает что Незалежная стала местом утилизации в том числе западных отравляющих веществ. Боевики бесконтрольно применяют их, надеясь на «беспоследствие», заключил посол.
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Александр Бойцов