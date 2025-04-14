ВСУ пытались атаковать Алексинскую ТЭЦ дронами-камикадзе типа «Лютый»

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Минувшей ночью дроны ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Алексине Тульской области. Об этом пишет Shot.
По данным издания, жители Алексина сообщили о более чем пяти взрывах над городом. Предполагается, что ВСУ пытались атаковать дронами-камикадзе типа «Лютый» Алексинскую ТЭЦ.
Люди сообщали, что беспилотники летели именно в ту сторону, однако были сбиты на подлёте.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что на регион была совершена атака беспилотниками.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 апреля в Тульской области ликвидировали три украинских БПЛА.
Читайте также:
В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
Симоньян: удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курске
В небе над Курском взрывы из-за работы ПВО
Люди сообщали, что беспилотники летели именно в ту сторону, однако были сбиты на подлёте.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что на регион была совершена атака беспилотниками.
«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России воздушные цели уничтожены. Пострадавших и разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале Миляев.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 апреля в Тульской области ликвидировали три украинских БПЛА.
Читайте также:
В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
Симоньян: удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курске
В небе над Курском взрывы из-за работы ПВО
Элина Позднякова