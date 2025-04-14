Ульянов узнал у Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по жителям России

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на заявления американского госсекретаря Марко Рубио спросил у последнего, не хотят ли в США прекратить регулярные атаки ВСУ по российским мирным жителям. Соответствующий комментарий появился в соцсети X.
«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?», — написал в комментарии Ульянов под постом Рубио.
Поводом для публикации стал удар по Сумам, в результате которого погибли 32 человека. Рубио выразил свои соболезнования и отметил, что администрация президента США Дональда Трампа тратит большое количество времени для урегулирования украинского конфликта.
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Иван Мусатов