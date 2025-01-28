Посол РФ: Сеул серьезно отнесся к предупреждению о поставках оружия Киеву

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Власти Южной Кореи серьезно отнеслись к предупреждению России о поставках оружия киевскому режиму. Об этом сообщил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев для «Известий».
«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — рассказал Зиновьев изданию.
Также по словам посла, большинство граждан Южной Кореи негативно настроены на поставки оружия Украине. При этом в правительстве страны больший акцент делают на внутренние проблемы и налаживание отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.
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