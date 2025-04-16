Посол РФ сообщил МИД Швеции, что удар в Сумах пришёлся по военным ВСУ

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В Сумах проходило мероприятие с участием высокопоставленных военных ВСУ и стран Запада, по этому месту и был нанесён удар 13 апреля. Об этом посол России в Швеции Сергей Беляев заявил в беседе в МИД Швеции, передаёт ТАСС.
«15 апреля посол России в Швеции Сергей Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Беляев в свою очередь сообщил, что 13 апреля в Сумах высокопоставленные военные ВСУ проводили мероприятие совместно с военными стран Запада. Он также обратил внимание, что украинская сторона использует мирных граждан в качестве живого щита, нарушая нормы международного гуманитарного права.
Кроме того, Беляев выразил протест в связи с атакой дронов на посольство РФ в Стокгольме 15 апреля, в ходе которой на территорию дипломатического представительства сбросили емкости с краской.
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