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При ударе по Сумам ликвидирован боевик ВСУ Владимир Жеребцов

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов ликвидирован при ударе ВС РФ по Сумам. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб военнослужащий ВСУ из Талалаевской общины Черниговской области Владимир Жеребцов. Он родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка на Черниговщине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жеребцов подписал контракт с ВСУ в 2008 году.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 13 апреля был нанесён ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявляли, что удар был нанесен по месту, где проходила церемония награждения украинских военных 117-й бригады теробороны, которая принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Депутаты предположили, что могла произойти утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.

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Дроны ВСУ, атаковавшие Курск, были начинены поражающими элементами
15 апреля 2025, 07:59

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские беспилотники, которые минувшей ночью атаковали Курск, были начинены поражающими элементами. Об этом пишет Shot.
По данным издания, весь двор на улице Веспремской усеян железными шариками и обломками уничтоженного беспилотника.

По словам местных жителей, дроны летели очень низко. Предполагается, что для атаки использовались БПЛА типа PD-2 и «Лютый».

По официальным данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 115 вражеских беспилотников. При этом 109 из них уничтожили в Курской области. Известно, что при украинской атаке в Курске погиб один человек и ещё девять пострадали. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами и ожогами.

Повреждения получили порядка 10 жилых домов, несколько автомобилей полностью сгорели.

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Массированная атака дронов ВСУ на территорию РФ: сбито 115 беспилотников
МО РФ: 115 дронов ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
15 апреля 2025, 07:30

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 115 украинских беспилотников, 109 из них уничтожили в Курской области. Об этом утром 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 109 вражеских беспилотников сбили в Курской области, три — в Воронежской. Ещё по одному дрону уничтожили на территории столичного региона, в Брянской и Орловской областях.

Ранее жители Курска сообщали о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Опасность атаки БПЛА ввели на территории региона с 0:01. После 01:00 послышались первые взрывы.

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Засевшие в Горнальском монастыре боевики ВСУ отказались от переговоров
15 апреля 2025, 07:19

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Засевшие в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре боевики ВСУ в Горнале Курской области отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в в российских силовых структурах.
«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование украинской армии вновь доказало, что для неонацистов нет ничего святого.

11 апреля стало известно, что российские бойцы начали штурмовать Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Он стал последним укрепрайоном ВСУ на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 боевиков ВСУ.

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ВСУ свыше 100 раз нарушили запрет на удары по объектам энергетики
15 апреля 2025, 06:07

Фото: iStock/sandsun

Украинская армия более 100 раз нарушила договоренность о запрете ударов по объектам энергетики, которое было заключено 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики», — посчитали в агентстве.

Ранее украинская и российская стороны договорились заключить 30-дневную договоренность об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Эмбарго был введен 18 марта, но уже на следующий день ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе на Кубани. Как в начале апреля заявили в Минобороны РФ, после заключения перемирия Украина ни на сутки не переставала наносить удары по энергетическим объектам России.

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СК РФ запустил расследование атаки дронов ВСУ на Курск
15 апреля 2025, 05:32

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России запустил расследование после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом сообщает издание «Известия».
«Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — говорится в сообщении.

Специалисты отправили обломки беспилотников на экспертизу. Это сделано с целью выявить тип и вид дронов, которые были запущены по Курску. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Курск погибла 85-летняя пенсионерка, а еще девять человек пострадали.

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