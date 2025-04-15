При ударе по Сумам ликвидирован боевик ВСУ Владимир Жеребцов

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Военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов ликвидирован при ударе ВС РФ по Сумам. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб военнослужащий ВСУ из Талалаевской общины Черниговской области Владимир Жеребцов. Он родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка на Черниговщине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Жеребцов подписал контракт с ВСУ в 2008 году.
Напомним, по данным Минобороны РФ, 13 апреля был нанесён ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявляли, что удар был нанесен по месту, где проходила церемония награждения украинских военных 117-й бригады теробороны, которая принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Депутаты предположили, что могла произойти утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.
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Элина Позднякова