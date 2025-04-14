Удар по ВСУ в Сумах: появились первые подробности

ВС РФ взяли под огневой контроль все дороги, ведущие к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Курской области. Об этом сообщил начальник артиллерии 30-го мотострелкового полка с позывным Мажор, слова которого приводит ТАСС.