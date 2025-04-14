Удар по ВСУ в Сумах: появились первые подробности

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При ракетном ударе ВС РФ по Сумам 13 апреля был ликвидирован командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Сумах в результате вчерашнего ракетного удара РФ погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Юла получил ранения, несовместимые с жизнью.
По словам военкора Александра Коца, часть А 1476 - это 27-я реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского. У нее на вооружении стоят в том числе и Himars, которые били по Белгородской и Курской областям.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявляли, что удар был нанесен по месту, где проходила церемония награждения украинских военных 117-й бригады теробороны, которая принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Депутаты предположили, что могла произойти утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.
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