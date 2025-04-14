В Минобороны раскрыли подробности удара по командованию ВСУ в Сумах

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Армия России в воскресенье, 13 апреля, нанесла ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Вчера в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск»», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате точного российского удара ликвидировано порядка 60 человек живой силы ВСУ.
Также в министерстве добавили, что боевики ВСУ используют мирное население Украины в качестве живого щита. Они размещают военные объекты в густонаселённых районах и проводят там мероприятия с участием военных.
Ранее стало известно, что при ударе по Сумам 13 апреля был ликвидирован командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла.
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Элина Позднякова