Фицо сделал заявление о гарантиях Украине и РФ

Фицо: гарантии безопасности необходимы не только для Украины, но и для РФ
Фото: istockphoto/Diy1

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» заявил, что гарантии безопасности должны предоставляться не только Украине, но и России.



Он добавил, что Словакия не направит своих военных на Украину в рамках европейских гарантий безопасности, однако готова оказать логистическую поддержку. По словам Фицо, если будут достигнуты соответствующие договорённости, страны смогут использовать словакскую транспортную инфраструктуру.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», на которой обсуждали гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. По итогам совещания лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии и представители Еврокомиссии, находясь в Елисейском дворце, провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Перед этим Фицо поделился подробностями встречи с Зеленским.

Никита Кротов

