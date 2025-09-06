Фицо сделал заявление о гарантиях Украине и РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» заявил, что гарантии безопасности должны предоставляться не только Украине, но и России.
Он добавил, что Словакия не направит своих военных на Украину в рамках европейских гарантий безопасности, однако готова оказать логистическую поддержку. По словам Фицо, если будут достигнуты соответствующие договорённости, страны смогут использовать словакскую транспортную инфраструктуру.
4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», на которой обсуждали гарантии безопасности для Украины в послевоенный период. По итогам совещания лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии и представители Еврокомиссии, находясь в Елисейском дворце, провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Перед этим Фицо поделился подробностями встречи с Зеленским.
