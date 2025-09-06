Фицо сделал заявление о гарантиях Украине и РФ

06 сентября 2025, 22:05

Фицо: гарантии безопасности необходимы не только для Украины, но и для РФ

Фото: istockphoto/Diy1

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» заявил, что гарантии безопасности должны предоставляться не только Украине, но и России.