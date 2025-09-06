WSJ: отсутствие единой стратегии США и Европы по Украине выгодно России
Отсутствие скоординированной и четкой стратегии между США и европейскими странами по вопросу Украины играет на руку России и позволяет ей сохранять преимущество в продолжающемся конфликте. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По мнению авторов статьи, разногласия и нерешительность среди западных союзников способствуют тому, что Россия укрепляет свои позиции, как в военном, так и в экономическом плане.
В частности отмечается, что Москва продолжает стабильно экспортировать нефть в Китай и Индию. Ни вторичные санкции США, ни дипломатическое давление не остановили Нью-Дели от закупок российских энергоносителей».
Что касается Китая, издание подчеркивает, что Вашингтон и Брюссель пока не готовы применять жёсткие меры против Пекина за его экономическое сотрудничество с Россией. При этом, как считают журналисты, Китай обладает достаточным весом, чтобы давать отпор в случае начала торговой войны.
В материале также говорится о состоянии российской экономики. Несмотря на международные санкции, она демонстрировала рост в 2023 и 2024 годах, что, по мнению WSJ, также связано с недоработками западной санкционной политики.
Таким образом, отсутствие консолидированной и долгосрочной стратегии по Украине ослабляет позиции Запада и позволяет России успешно адаптироваться к новым условиям.
