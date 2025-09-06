WSJ: отсутствие единой стратегии США и Европы по Украине выгодно России

06 сентября 2025, 21:30

Фото: iStock/Ruma Aktar

Отсутствие скоординированной и четкой стратегии между США и европейскими странами по вопросу Украины играет на руку России и позволяет ей сохранять преимущество в продолжающемся конфликте. Об этом пишет The Wall Street Journal.