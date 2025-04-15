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Посол России в Стокгольме Беляев был вызван в МИД Швеции

Фото: istockphoto/Racide

Фото: istockphoto/Racide

Посол Российской Федерации в Королевстве Швеция был вызван в министерство иностранных дел скандинавской страны. Об этом сообщается в пресс-релизе шведского внешнеполитического ведомства.
В сообщении уточняется, что руководитель российской дипломатической миссии в Стокгольме вызывался в МИД в «в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог».

Вооружённые силы РФ 13 ноября нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. В результате ракетной атаки были уничтожены около 60 украинских военнослужащих. В министерстве обороны РФ отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военных в центре крупных населённых пунктов.

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Военкор Коц: ВСУ рассматривают Горналь как опорный пункт первой линии обороны
15 апреля 2025, 19:44

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

ВСУ рассматривают село Горналь в Курской области как опорный пункт первой линии обороны, спешно организуемой в Сумской области. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он написал, что Киев понимает: после освобождения Горналя группировка «Север», быстро зачистив окрестные лесополосы, зайдет на украинскую территорию для создания буферной зоны. Поэтому ВСУ будут пытаться удержать Горналь до последнего.

Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря осложнен толстыми стенами обители и ее расположением на господствующей высоте. Под зданиями и сооружениями монастыря находятся меловые пещеры, в древности монахи добывали там известь. Пещеры — это разветвленная сеть ходов, ВСУ смогут длительное время держать там оборону.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российская армия взяла под огневой контроль все пути отхода из Горналя. При этом не уточняется, идет ли речь также и о подземных ходах.

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#армия
#контроль
#всу
#киев
#монастыри
#курская область
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Депутат ГД Водолацкий: Наёмники из Колумбии окружены в Свято-Николаевском монастыре в Горнале
Депутат ГД Водолацкий: Наёмники из Колумбии окружены в Горнальском монастыре
15 апреля 2025, 19:02

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В ходе перехвата переговоров стало известно, что в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области среди заблокированных военнослужащих ВСУ находятся наемники из Колумбии и других стран.
Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его информации, порядка 300 украинских военнослужащих, приехавшие в Курск на «охоту на людей», находятся в окружении Российской армии и не хотят сдаваться.

«Они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — рассказал депутат.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что военнослужащие элитной бригады ВСУ пытаются сбежать с территории Горнальского монастыря. Выяснилось, что позиции покидают штурмовики 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бывшие заключенные из 129-й отдельной бригады территориально обороны используются как заградотряды.


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#депутат
#всу
#монастыри
#курская область
#наемники
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США отказались поддерживать G7 в осуждении удара по Сумам
Bloomberg: США не поддержали G7 в осуждении удара по ВСУ в Сумах
15 апреля 2025, 16:18

Фото: iStock/rarrarorro

Белый дом ради переговоров с Россией отказался поддерживать заявление «Большой семёрки» об осуждении удара по боевикам ВСУ в Сумах. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что США открыто заявили союзникам, что отказываются поддерживать заявление, поскольку хотят продолжить переговоры с Москвой. Представители Канады, председательствующей в G7, заявили, что без поддержки Штатов продвинуть заявление не удастся.

Напомним, что 13 апреля ВС РФ нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. При этом в Минобороны РФ добавили, что власти Украины продолжают использовать население страны в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием боевиков ВСУ в центре густонаселённого города.

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В Госдуме оценили слова Мерца об уничтожении Крымского моста
Депутат Крыма Цеков заявил, что Мерц страдает милитаристскими видениями
15 апреля 2025, 16:08

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Госсовета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц страдает милитаристскими видениями. Таким образом парламентарий прокомментировал предложение члена бундестага ФРГ дать киевскому режиму возможность уничтожить Крымский мост.
«Как можно вообще разрешить, а фактически дать указание разрушить гражданский объект? Он такими заявлениями втягивает Германию в конфликт, тем меньше у Германии (шансов. — прим.ред.) остаться мирной страной. <…> Страдающий милитаристскими видениями. Такой представитель верхушки европейского сообщества, наверное, типичный все-таки», — поделился Цеков в беседе с RT.
В то же время в Госдуме прокомментировали слова Мерца о готовности отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, если с этим согласятся европейские партнеры. В разговоре с «Известиями», депутат Алексей Диденко отметил, что эти заявления являются провокацией и «подливанием масла в огонь». По его мнению, на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине риторика Мерца выглядит довольно странно.
«На фоне происходящего, когда существует запрос на переговоры, на прекращение огня, на перемирие, подливать масло в огонь — это просто безответственно. Это явно провокационные действия», — указал парламентарий.
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Стало известно, какая судьба ждёт засевших в Горнальском монастыре боевиков ВСУ
Военэксперт Дандыкин: засевшие в Горнальском монастыре ВСУ долго не продержатся
15 апреля 2025, 16:04

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ, засевшие в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, продержатся не более двух-трех недель. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, засевшие в мужском монастыре боевики ВСУ отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Таким образом, боевые действия все же затронут территорию монастыря.

«Судьба ВСУ в Горнальском монастыре печальная. Они отказались от переговоров, отказались сложить оружие, как это было на «Азовстали». Они там могут две-три недели сидеть с наворованными продуктами. Они вспоминают Бога, когда им выгодно. Думаю, что развязка скоро», — высказался Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Ранее он пояснял, что ВСУ бросают всё новые и новые силы на удержание Горналя, так как посёлок имеет важное тактическое значение.

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