Посол России в Стокгольме Беляев был вызван в МИД Швеции

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Посол Российской Федерации в Королевстве Швеция был вызван в министерство иностранных дел скандинавской страны. Об этом сообщается в пресс-релизе шведского внешнеполитического ведомства.
В сообщении уточняется, что руководитель российской дипломатической миссии в Стокгольме вызывался в МИД в «в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог».
Вооружённые силы РФ 13 ноября нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. В результате ракетной атаки были уничтожены около 60 украинских военнослужащих. В министерстве обороны РФ отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военных в центре крупных населённых пунктов.
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Вооружённые силы РФ 13 ноября нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. В результате ракетной атаки были уничтожены около 60 украинских военнослужащих. В министерстве обороны РФ отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военных в центре крупных населённых пунктов.
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Александр Бойцов