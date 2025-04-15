США отказались поддерживать G7 в осуждении удара по Сумам

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Белый дом ради переговоров с Россией отказался поддерживать заявление «Большой семёрки» об осуждении удара по боевикам ВСУ в Сумах. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что США открыто заявили союзникам, что отказываются поддерживать заявление, поскольку хотят продолжить переговоры с Москвой. Представители Канады, председательствующей в G7, заявили, что без поддержки Штатов продвинуть заявление не удастся.
Напомним, что 13 апреля ВС РФ нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. При этом в Минобороны РФ добавили, что власти Украины продолжают использовать население страны в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием боевиков ВСУ в центре густонаселённого города.
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Напомним, что 13 апреля ВС РФ нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. При этом в Минобороны РФ добавили, что власти Украины продолжают использовать население страны в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием боевиков ВСУ в центре густонаселённого города.
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Анастасия Чинкова