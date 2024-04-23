Посол Украины опровергла, что США запрещают бить по российским нефтезаводам

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Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что у нее нет официальных сообщений из Вашингтона о запрете для Киева наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, пишет «Европейская правда».
«Соединенные Штаты не делали официальных заявлений о том, что мы не имеем права этого делать», — отметила Маркарова.Она также отметила, что за время ее работы в качестве посла Украины ей никогда не сообщали о каких-то ограничениях.
Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился из-за просьбы США воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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Артем Кузьмин