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Украина может исчезнуть, поскольку Запад не желает сталкиваться с реальностью, в которой боевики ВСУ проигрывают. Свое мнение на этот счет высказал американский офицер Дэниел Дэвис в соцсетях.
«Большинство на Западе не замечают меняющейся динамики этой войны, особенно за последние девять месяцев, когда стратегическая машина, которую Россия построила за предыдущие два года, стирает украинскую сторону в порошок», — сказано в публикации.Дэвис добавил, что Украине не поможет даже новоизбранный президент США Дональд Трамп, а Россия тем временем уверенно победит, разгромив боевиков и приобретя наилучшие позиции для переговоров.
Офицер заключил, что Западу необходимо осознать свое поражение в борьбе с Москвой, иначе Киев ждет полностью разрушительное поражение.
Перед этим ирландский журналист рассказал о кошмаре в зоне спецоперации.
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