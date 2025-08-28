Достижения.рф

Здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало при ночных ударах

Фото: iStock/artJazz

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердили, что в результате удара ВС РФ по Киеву пострадало здание представительства Евросоюза. Об этом они сообщили в соцсети X.



По словам руководителей институтов ЕС, в здании выбиты окна, но никто из сотрудников миссии не пострадал.

Офис представительства Евросоюза расположен вблизи крупного железнодорожного депо «Укржелдороги», которое, как сообщают источники, используется для перевозки в том числе западных вооружений.

Глава Евросовета Кошта назвал инцидент якобы «преднамеренным» и подчеркнул, что такие действия не заставят ЕС отступить.

ЕС пока официально не выдвигал обвинений, но осудил повреждение своего дипломатического объекта. Ведётся оценка ущерба зданию.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0