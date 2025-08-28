Здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало при ночных ударах
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердили, что в результате удара ВС РФ по Киеву пострадало здание представительства Евросоюза. Об этом они сообщили в соцсети X.
По словам руководителей институтов ЕС, в здании выбиты окна, но никто из сотрудников миссии не пострадал.
Офис представительства Евросоюза расположен вблизи крупного железнодорожного депо «Укржелдороги», которое, как сообщают источники, используется для перевозки в том числе западных вооружений.
Глава Евросовета Кошта назвал инцидент якобы «преднамеренным» и подчеркнул, что такие действия не заставят ЕС отступить.
ЕС пока официально не выдвигал обвинений, но осудил повреждение своего дипломатического объекта. Ведётся оценка ущерба зданию.
