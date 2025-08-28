Здание представительства Евросоюза в Киеве пострадало при ночных ударах

28 августа 2025, 14:41

Фото: iStock/artJazz

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердили, что в результате удара ВС РФ по Киеву пострадало здание представительства Евросоюза. Об этом они сообщили в соцсети X.