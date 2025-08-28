Здание Британского совета* в Киеве получило повреждения при ночных ударах
Здание Британского совета* в Киеве было повреждено в результате ночных авиаударов. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, слова которого приводит ТАСС.
Британский совет* пострадал во время очередной волны обстрелов инфраструктурных объектов украинской столицы со стороны ВС РФ. О сроках восстановления работы представительства и возобновления приема посетителей будет сообщено дополнительно.
Также ранее сообщалось, что в результате ночных ударов выбило окна в здании представительства Евросоюза в Киеве.
Как сообщили в Минобороны РФ в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям на территории Киева. Удары пришлись на пять заводов, на которых разрабатывались и собирались новые крылатые ракеты и дальнобойные дроны.
Читайте также: *организация признана нежелательной в РФ