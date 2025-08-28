В Госдуме высказались о повреждении здания представительства ЕС в Киеве: «Это Украина специально делает»
Депутат Чепа назвал удар по зданию ЕС в Киеве провокацией Украины
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что ночной удар по зданию представительства Евросоюза в Киеве может быть провокацией Украины. Об этом парламентарий рассказал в беседе с Lenta.ru.
Депутат заявил, что Москва прекрасно понимает провокации, которые организует Киев. Чепа напомнил об ударе по площади в Краматорске в самом начале СВО. Тогда погибли несколько человек.
«Это Украина специально делает, в том числе и те провокации, когда мы говорим, допустим, о временном соглашении о прекращении огня», – подчеркнул парламентарий.В результате инцидента в здании представительства ЕС выбило окна. В то же время Минобороны России неоднократно заявляло, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас в своём аккаунте в соцсети X сообщила, что после повреждения здания представительства ЕС в Киеве российского посла вызовут в дипломатическую службу Евросоюза в Брюсселе.