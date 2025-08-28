28 августа 2025, 19:30

Депутат Чепа назвал удар по зданию ЕС в Киеве провокацией Украины

Фото: iStock/Silent_GOS

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что ночной удар по зданию представительства Евросоюза в Киеве может быть провокацией Украины. Об этом парламентарий рассказал в беседе с Lenta.ru.





Депутат заявил, что Москва прекрасно понимает провокации, которые организует Киев. Чепа напомнил об ударе по площади в Краматорске в самом начале СВО. Тогда погибли несколько человек.





«Это Украина специально делает, в том числе и те провокации, когда мы говорим, допустим, о временном соглашении о прекращении огня», – подчеркнул парламентарий.