В посольстве Франции в РФ заявили о важности участия ЕС в переговорах по Украине
Завершить вооружённый конфликт на Украине мирным путём невозможно без участия ведущих стран Европы. Такое заявление сделали в посольстве Франции в Москве.
В диппредставительстве считают, что украинский кризис тесно связан с интересами европейцев в сфере безопасности. И их участие в мирных процессах необходимо и неизбежно.
«Полное и устойчивое урегулирование этого конфликта, который идет на нашем континенте и у наших границ, очевидно, невозможно без участия европейцев. Никто не ведет переговоры от их имени», — подчеркнули в ведомстве на запрос «Известий».
Тем временем руководство Евросоюза требует от Киева начать мобилизацию женщин, пишут argumenti.ru со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Брюссель требует от представителей украинской стороны незамедлительно перейти от слов к делу и принять политическое решение о начале женской мобилизации. В качестве «образца для подражания» приводится Израиль», — говорится в заявлении.
По данным издания, украинское Минобороны уже закупило две тысячи комплектов женских бронежилетов. Кроме того, в преддверии массового призыва украинский оборонный заказ уже включает 15 тысяч женских зимних курток для регулярной армии.