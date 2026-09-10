10 сентября 2026, 18:10

Фото: iStock/artJazz

Завершить вооружённый конфликт на Украине мирным путём невозможно без участия ведущих стран Европы. Такое заявление сделали в посольстве Франции в Москве.





В диппредставительстве считают, что украинский кризис тесно связан с интересами европейцев в сфере безопасности. И их участие в мирных процессах необходимо и неизбежно.





«Полное и устойчивое урегулирование этого конфликта, который идет на нашем континенте и у наших границ, очевидно, невозможно без участия европейцев. Никто не ведет переговоры от их имени», — подчеркнули в ведомстве на запрос «Известий».

«Брюссель требует от представителей украинской стороны незамедлительно перейти от слов к делу и принять политическое решение о начале женской мобилизации. В качестве «образца для подражания» приводится Израиль», — говорится в заявлении.