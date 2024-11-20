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Стало известно, когда может завершиться конфликт на Украине

The Economist: конфликт на Украине может закончиться в грядущем году
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинский конфликт может кончиться в грядущем году в связи с дефицитом боеприпасов и военной техники у западных союзников киевского режима, пишет The Economist.
«В Америке заканчиваются военные средства, которые она отправляет на Украину, и ей необходимо поддерживать других партнеров, особенно Израиль и Тайвань», — пишут авторы материала, добавляя, что европейские государства за время боевых действий не расширили свою оборонку.
По предположению издания, будущая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может заморозить оставшуюся часть денег из выделенного в этом году пакета поддержки на 61 млрд долларов.



На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза стали поддерживать Украину всеми доступными средствами.

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Шойгу ознакомился с разработками ядерного центра в интересах СВО
20 ноября 2024, 16:10

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

С разработками российского федерального ядерного центра в интересах спецоперации ознакомился секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, сообщили в аппарате Совета безопасности.
Перед этим издание The Economist писало, что украинский конфликт может закончиться уже в 2025 году, поскольку у западных союзников Киева имеется дефицит техники и боеприпасов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не раз говорил о том, что способен решить конфликт «за сутки». Политики скептически относятся к его словам, однако эксперты предполагают, что переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января 2025 года, то есть на следующей день после инаугурации Трампа.

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Стало известно, сколько деревень сожгли ВСУ при атаках на Курскую область
Депутат Госдумы Петров сообщил, что ВСУ сожгли в Курской области 14 деревень
20 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

С момента вторжения ВСУ в Курскую область украинские боевики подожгли 14 местных населенных пунктов и уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью RTVI сообщил депутат Госдумы от Курской области Николай Петров.
Петров уточнил, что военные действия затронули порядка 629 гектаров сельскохозяйственных угодий в регионе. По словам парламентария, в результате нападений было ликвидировано 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота.

Уточняется, что с территории Курской области было нелегально вывезено 350 тысяч тонн зерновых культур, а также вся сельскохозяйственная техника. Петров добавил, что внес в правительство предложение о господдержке региона.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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У ВСУ пропали почти все HIMARS
NYT: у ВСУ пропали почти все американские ракетные установки HIMARS
20 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/vadimrysev

Почти все американские ракетные системы залпового огня HIMARS пропали с украинского фронта. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ.
«Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали», — заявил один из украинских военных.
Как говорится в материале, солдаты ВСУ сообщают, что украинская сторона серьезно уменьшила число артиллерийских обстрелов за последние недели, включая удары американскими РСЗО.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что бойцы ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в районе города Гуляйполе в Запорожской области при помощи боеприпаса «Ланцет». По его информации, по ракетной установке ударили во время передислокации колонны украинской армии.

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В Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий
Воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области
20 ноября 2024, 15:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Воевавший за ВСУ украинский актер Петр Великий погиб в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Черниговский драмтеатр.
Артисту было 48 лет. Уточняется, что у него осталась дочь Екатерина.

До вступления в ряды украинской армии Великий работал в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. За свою карьеру актер сыграл свыше 35 ролей.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб 35-летний актёр сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Помолимся»: Украине 20 ноября грозит мощнейшая атака ВС РФ
Шарий предупредил о мощнейшей атаке ВС РФ на объекты Украины
20 ноября 2024, 15:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ планирую совершить 20 ноября мощнейшую атаку на Украину. Об этом предупредил украинский блогер Анатолий Шарий.
«После 14:30 по киевскому — все имеющиеся ракеты, более 300 дронов. Флотилия, авиация, баллистические пусковые системы. Будут поражены газораспределительные станции, энергетические узлы. Помолимся», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Он призвал мирных граждан укрыться в безопасных местах.

Тем временем в Киеве и еще пяти областях Украины объявлена тревога воздушной опасности. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской военной администрации Сергей Попко призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Воздушные силы Украины также заявили о ракетной опасности.

Ранее посольство США в Киеве предупредило о том, что 20 ноября Россия может нанести по Украине мощный ракетный удар.

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Армия России уничтожила группировку ВСУ в «Ольговском котле» в Курской области
20 ноября 2024, 14:14

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы полностью ликвидировали группировку боевиков ВСУ, ранее окруженную в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом 20 ноября сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на российскую территорию.
«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
ВС РФ взяли подразделение ВСУ в котёл в районе Ольговки Курской области и отрезали ему пути отхода, после чего боевики были ликвидированы.

При этом добавляется, что российские бойцы поразили живую силу и технику противника в нескольких населенных пунктах курского приграничья. За последние сутки уничтожено порядка 400 украинских боевиков и более десяти едини военной техники, в том числе иностранного производства.

С начала вторжения ВСУ на российские земли противник потерял более 34390 военнослужащих.

В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

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#операция
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Полковник высказался о запасах ATACMS у Киева
Полковник Матвийчук: у Киева недостаточно ракет ATACMS для перемен на фронте
20 ноября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Olena Lialina

У киевского режима недостаточно американских дальнобойных ракет ATACMS, чтобы серьезно переменить ситуацию на поле боя. Мнением на этот счет с журналистами «Ленты.ру» поделился отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Чтобы нанести ущерб инфраструктуре, особенно мирной и гражданской инфраструктуре, этого достаточно. Такая ракета может разрушить подстанцию, узел, возможно, нанести поражение железнодорожному мосту. А вот чтобы переломить ход боевых действий на курском направлении, допустим, на донецком — этого очень мало», — прокомментировал собеседник.

По данным журналистов The Times, Киев имеет полсотни ATACMS. Обозреватели подчеркнули, что украинская сторона располагает установками, но по снарядам у нее дефицит из-за ограниченных поставок.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударе ATACMS по Брянской области.

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В США раскрыли долю принудительных мобилизованных в ВСУ
Bloomberg: доля принудительных мобилизованных в ВСУ достигает 75%
20 ноября 2024, 13:52

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Доля принудительно мобилизованных солдат в рядах ВСУ достигает 75%. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Минобороны Украины. Лишь четверть украинских военных, как утверждается, пошли на фронт добровольно.
«По данным Министерства обороны, около четверти мужчин и женщин, воюющих на линии фронта, были добровольцами, а остальные были призваны на военную службу», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что большое количество мужчин было задержано на границе при попытке бежать из страны, а многие неделями боятся выйти из собственных квартир, чтобы не попасться в руки сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — название украинских военкоматов).

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Экс-подполковник СБУ описал настроения в спецслужбах Украины словами о Берлине в 1944
Экс-подполковник СБУ Прозоров: в спецслужбах Украины понимают, что проиграли РФ
20 ноября 2024, 13:50

Василий Прозоров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Представители украинских спецслужб понимают, что противостояние с РФ проиграно. Об этом сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».
Прозоров подчеркнул, что несмотря на понимание своего поражения, Киев старается об этом не думать. По его словам, подобная ситуация наблюдалась в Берлине в 1944 году.

В спецслужбах Украины не хотят думать о плачевном положении, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности происходящего, заключил Прозоров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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