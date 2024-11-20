Стало известно, когда может завершиться конфликт на Украине

Фото: istockphoto/IherPhoto
Украинский конфликт может кончиться в грядущем году в связи с дефицитом боеприпасов и военной техники у западных союзников киевского режима, пишет The Economist.
«В Америке заканчиваются военные средства, которые она отправляет на Украину, и ей необходимо поддерживать других партнеров, особенно Израиль и Тайвань», — пишут авторы материала, добавляя, что европейские государства за время боевых действий не расширили свою оборонку.По предположению издания, будущая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может заморозить оставшуюся часть денег из выделенного в этом году пакета поддержки на 61 млрд долларов.
На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза стали поддерживать Украину всеми доступными средствами.
Читайте также:
Стало известно, сколько деревень сожгли ВСУ при атаках на Курскую область
У ВСУ пропали почти все HIMARS
В Курской области погиб воевавший за ВСУ актер Петр Великий
Никита Кротов