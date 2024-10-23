Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить взаимные атаки на энергообъекты — верный признак необходимости их усилить. Об этом сообщил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«На самом деле (Зеленский — прим. ред.) хочет сохранить власть в разрушенной по его вине стране. Предложение Зеленского о прекращении ударов по объектам энергетики — верный признак, что их надо усилить, как и удары по остальной инфраструктуре, которую в войне против России использует киевский режим», — сказано на сайте российской партии.Ранее украинский политик в беседе с изданием Financial Times говорил, что взаимный отказ сторон бить по энергоинфраструктуре поможет завершить горячую фазу украинского конфликта.
Перед этим стало известно, чего не хочет Украина, и как это связано с нацистской Германией.
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