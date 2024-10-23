В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам

Украине не подходит западногерманский вариант завершения конфликта, когда нацистскую Германию разделили на ФРГ и ГДР, Киев отвергает предложение, при котором удерживаемая ВСУ часть страны ушла бы под защиту НАТО. Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале. По его словам, такое предложение аморально.