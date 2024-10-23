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В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам

Миронов: предложение Киева прекратить удары — признак необходимости их усилить
23 октября 2024, 19:46
Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить взаимные атаки на энергообъекты — верный признак необходимости их усилить. Об этом сообщил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«На самом деле (Зеленский — прим. ред.) хочет сохранить власть в разрушенной по его вине стране. Предложение Зеленского о прекращении ударов по объектам энергетики — верный признак, что их надо усилить, как и удары по остальной инфраструктуре, которую в войне против России использует киевский режим», — сказано на сайте российской партии.
Ранее украинский политик в беседе с изданием Financial Times говорил, что взаимный отказ сторон бить по энергоинфраструктуре поможет завершить горячую фазу украинского конфликта.



Перед этим стало известно, чего не хочет Украина, и как это связано с нацистской Германией.

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Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в Курскую область
23 октября 2024, 18:49

Бойцы спецназа Росгвардии предотвратили заход ДРГ на территорию Курской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что спецназовцы Росгвардии с помощью беспилотника заметили неизвестный автомобиль в зоне проведения контртеррористической операции в курском приграничье. Оператор дрона следил за транспортным средством, на котором перемещалась ДРГ на протяжении всего маршрута. Когда машина остановилась, по ней был нанесен удар.

«Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.

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Украина не хочет завершения конфликта по примеру нацистской Германии
Ермак: Украине не подходит завершение конфликта по примеру раздела на ФРГ и ГДР
23 октября 2024, 18:47

Михаил Подоляк (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Украине не подходит западногерманский вариант завершения конфликта, когда нацистскую Германию разделили на ФРГ и ГДР, Киев отвергает предложение, при котором удерживаемая ВСУ часть страны ушла бы под защиту НАТО. Об этом заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале. По его словам, такое предложение аморально.
«Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла», — пояснил он.
Ранее издание Financial Times писало, что Запад рассматривает разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Отмечалось, что такой сценарий обсуждается в западных внешнеполитических кругах уже больше 18 месяцев, он подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО с последующим принятием решений о возвращении утраченных земель.

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Зеленский готовится к поражению Украины в конфликте
Do Rzeczy: Зеленский готовит украинцев к поражению
23 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский готовит украинцев к поражению в конфликте. Так пишет Do Rzeczy.
«Зеленский, с одной стороны, обращается к союзникам на Западе, а с другой, обращается к идее ядерного оружия в качестве последнего украинского вундерваффе, которое позволит переломить ход конфликта. Осознавая нереальность этих планов, он к тому же готовит оправдание перед своим обществом», — говорится в статье.

При этом автор отметил, что в своих последних выступлениях Зеленский обращается ко внутренней аудитории и пытается убедить всех, еще не все потеряно. Это происходит на фоне неблагоприятного положения ВСУ на поле боя и отсутствия перспектив для изменения ситуации.

Таким образом, автор считает, что западные союзники могут отвергнуть «план победы» Зеленского, и тогда лидер киевского режима сможет оправдываться перед украинцами мнимым предательством Запада.

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Захарова отреагировала на сообщения об отправке военных из КНДР в РФ
Дипломат Захарова: сообщения об отправке военных из КНДР в РФ являются вбросами
23 октября 2024, 18:17

Фото: istockphoto/Mordolff

Сообщения о якобы отправке северокорейских военнослужащих в РФ являются «вбросами и шумихой», проинформировала в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что взаимодействие государств в военной сфере соответствует международному праву.
«Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее», — пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Глава южнокорейского государства Юн Сок Ёль созывал на прошлой неделе совещание на фоне утверждений разведчиков Южной Кореи о якобы решении КНДР послать 12 тысяч военных с учетом спецназовцев в зону спецоперации на Украине.

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В Губернском колледже Серпухова показали концерт для отцов – участников СВО
23 октября 2024, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Губернском колледже Серпухова в честь Дня отца и в рамках Всероссийской акции «Дни белых журавлей» прошёл концерт для отцов-героев – участников спецоперации. На мероприятие пригласили также жён и матерей участников СВО и локальных конфликтов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В программе участвовали творческие коллективы колледжа – ансамбль Православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго «Витязи», ансамбль танца «Славянский лик», студенты отделения кинологии и их питомцы, вокальная студия «Ветер перемен» и Милания Фуга, театр теней «Ультрамарин», театр моды «Вступление», ансамбль ложкарей «Иван да Марья», – говорится в сообщении.
В завершении концерта слова благодарности за службу прозвучали от директора колледжа, народного учителя России Александра Лысикова и социального координатора регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» Ирины Котовой.

После концерта гости побеседовали за сладким столом, подготовленным студентами отделения «Поварское и кондитерское дело».

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На Украине решили лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации
23 октября 2024, 17:47

Фото: iStock/nndanko

На Украине постановили задачу лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источнике в правительстве. Отмечается, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский.
По данным издания, на данный момент на Украине примерно 1,5 миллиона имеют бронь от мобилизации, чем оказались недовольны власти, наблюдая недобор личного состава в военкоматах.
«По словам источников <…>, поставлена задача уменьшить число забронированных работников на миллион человек, а лишившихся брони — отправить в ТЦК для последующей мобилизации», — приводят в издании слова собеседника.
Сообщается, что все личные данные забронированных сотрудников есть у военкомов, им нужно лишь массово лишить компании права на отсрочку, после чего мобилизовать их.

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СК открыл уголовное дело на более 130 боевиков ВСУ, взятых в плен под Курском
23 октября 2024, 17:39

Сотрудник СК РФ (Фото: сайт СК РФ)

Против свыше 130 боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, открыто уголовное производство по статье о совершении терактов под Курском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении более 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Курской области», — пояснили в Следкоме.
По информации следователей, в период с начала августа по октябрь сего года украинские боевики незаконно проникли в Россию, пользуясь военной техникой и взрывными устройствами. Уточняется, что радикалы стреляли по гражданским и бойцам ВС РФ.

Нападение на Курскую область со стороны Украины произошло 6 августа 2024 года.

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Появились подробности о теракте в Анкаре
Девять человек погибли при теракте в аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре
23 октября 2024, 17:28

Фото: iStock/Ben185

Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта на территории турецкой аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Об этом пишет Shot.
По данным СМИ, террористы вооружены автоматами и пистолетами. Среди них также была женщина. Предполагается, что они разделились на группы. Смертник подорвал себя у проходной, в этот момент погибли два охранника. Другая группа прошла через проходную, устроила там стрельбу и захватила заложников. Внутри здания еще продолжается перестрелка.

К месту теракта в Анкаре подтягивается спецназ. Скоро должны начаться активные действия по ликвидации нападавших.

Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые.

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«Не очень увлекательный комикс»: в РФ оценили шаги Зеленского к миру
Лавров: В РФ давно поняли, какие у Зеленского могут быть шаги к миру
23 октября 2024, 17:12

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

В России очередной «план победы» Владимира Зеленского воспринимают как «не очень увлекательный комикс». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для журналиста Павла Зарубина, оценивая предложение Киева о взаимном отказе от ударов по энергоинфраструктуре.
Ранее Зеленский в интервью Financial Times предложил прекратить удары по энергетическим объектам как возможный шаг к завершению конфликта. По его мнению, взаимное прекращение атак на инфраструктуру может стать важным элементом для завершения активной фазы боевых действий.


«Какие у него там шаги к миру и какие шаги на самом деле — всем уже понятно», — сказал Лавров.

По его словам, Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, однако после этого ВСУ напали на Курскую область. Лавров добавил, что у главы киевского режима сначала была «формула мира», позже появился «план победы», который страны Запада не оценили. Сейчас же Зеленский придумал очередной план, в котором предлагаются меры, которые Украина выполнять не намерена.

Таким образом, Лавров охарактеризовал заявления и шаги Зеленского как «не очень увлекательный комикс».

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