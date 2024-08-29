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Под Харьковом поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, информирует РИА Новости.
«Один из итогов: накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков «скорых». Детонировали БК, груженые на машины», — сообщил Лебедев.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стало известно, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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