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Российские военные продолжают наступление в районе освобожденной 4 января Надии в Луганской Народной Республике (ДНР), несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины. По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские войска успешно «берут в клещи» группировку противника в районе Надии.
В ходе ожесточенных боев украинская сторона активно пытается вернуть контроль над Надией, применяя артиллерийские удары по позициям российских военнослужащих. Кроме того, Киев перебросил на фронт штурмовиков из национального батальона «Азов»*.
Ранее сообщалось, что на неформальное заседание Совета безопасности ООН, организованное Великобританией по «формуле Аррии» и посвященное украинской тематике, был приглашен Валерий Горишний, бывший участник батальона «Азов»*.
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«Касаемо населенного пункта Надия, то здесь противник продолжает ожесточенно сопротивляться. Но, несмотря на активное противодействие со стороны врага, наши войска берут в клещи ту группировку, которая находится между Першотравневым и Новоегоровкой», — пояснил Марочко ТАСС.
Ранее сообщалось, что на неформальное заседание Совета безопасности ООН, организованное Великобританией по «формуле Аррии» и посвященное украинской тематике, был приглашен Валерий Горишний, бывший участник батальона «Азов»*.
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Мария Моисеева