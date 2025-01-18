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Российские вооружённые силы почти освободили село Времевка в Донецкой Народной Республике. Боевики ВСУ выбиты с территории села в ДНР, теперь остается лишь зачистить остатки украинских подразделений для полного освобождения, сообщает председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Времевка, расположенная вблизи Великой Новоселки, имеет стратегическое значение для дальнейшего окружения противника и укрепления позиций российской армии. Еще 17 января стало известно, что силы РФ подняли триколор во Времевке — однако на тот момент враги были плотно закреплены на своих позициях и ограничивали продвижение сил РФ.
Также «Радио 1» передавало, что силы РФ готовы взять в клещи группировку ВСУ под Надией.
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