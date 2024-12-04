Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)
Такер Карлсон заявил в своём Телеграм-канале, что посольство США в Киеве запретило главе киевского режима Владимиру Зеленскому давать интервью журналисту.
По словам представителя СМИ, вместо этого Владимиру Зеленскому разрешили побеседовать с телеканалом CNN.
В апреле Такер Карлсон обращался к главе киевского режима с запросом о проведении интервью, но в то время на Банковой не ответили на его предложения.
После этого посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выдвинул предположение, что неудобные вопросы, заданные Владимиру Зеленскому, вызывают у него истерику и раздражительность.
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В апреле Такер Карлсон обращался к главе киевского режима с запросом о проведении интервью, но в то время на Банковой не ответили на его предложения.
После этого посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выдвинул предположение, что неудобные вопросы, заданные Владимиру Зеленскому, вызывают у него истерику и раздражительность.
«Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходу интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью», — обращал внимание он.
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Ольга Енгалычева