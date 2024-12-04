Президент Украины Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)
Украинская журналистка Диана Панченко в своей социальной сети заявила, что Владимир Зеленский боится давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Так она прокомментировала анонс предстоящего интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире», — написала Панченко в ответ на пост Карлсона.По её мнению, президент Украины не видит смысла в прекращении боевых действий.
Ранее журналист сообщил на своей странице, что вернулся в Москву для того, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно будет опубликовано в ближайшее время.
В анонсе Карлсон отметил, что США находятся в состоянии «реальной войны» с Россией. Он также сообщил, что посольство США в Киеве отказало Зеленскому в возможности пообщаться с ним. Однако побеседовать с телеканалом CNN президенту Украины разрешалось.
К утру 4 декабря анонс интервью Карлсона набрал четыре миллиона просмотров. Журналист подчеркнул, что американцы не имеют полного представления о ситуации, поскольку им недоступна вся информация.
Читайте также:
На Украине активно формируются альянсы против Зеленского
Украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией
Сырский рассказал Зеленскому о сложнейших для армии Украины направлениях
Дайана Хусинова