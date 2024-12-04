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Американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается в Telegram-канале журналиста Tucker Carlson Network.
«Мы снова в Москве. Вот почему», — обратился журналист к своим подписчикам.Карлсон заявил, что интервью затронет важные международные темы, а его публикация ожидается в ближайшее время.
Ранее, в феврале 2024 года, Карлсон уже посещал Москву, где провел интервью с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит оставил у журналиста яркие впечатления, в том числе от архитектуры российской столицы. После возвращения он поделился своими впечатлениями в беседе с блогером Лексом Фридманом.
Новый визит Карлсона связан с продолжением обсуждения актуальных вопросов, важных для России и мировой политики.
Помимо этого «Радио 1» передавало, что Путин встретился с Мезенцевым в Кремле.
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