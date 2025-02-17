Поспешный брак со Стрельниковым и эмиграция во Францию: как сейчас живет актриса Полина Сыркина

Российская актриса белорусского происхождения Полина Сыркина построила успешную карьеру в России благодаря своему мужу Константину Стрельникову, но, выйдя замуж второй раз, переехала во Францию, где сейчас счастливо живет с новым мужем, воспитывает троих детей и осуждает СВО. Подробности приводит «Радио 1».