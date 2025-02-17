Поспешный брак со Стрельниковым и эмиграция во Францию: как сейчас живет актриса Полина Сыркина

Полина Сыркина (Фото: кадр из фильма «Чего хотят мужчины»)
Российская актриса белорусского происхождения Полина Сыркина построила успешную карьеру в России благодаря своему мужу Константину Стрельникову, но, выйдя замуж второй раз, переехала во Францию, где сейчас счастливо живет с новым мужем, воспитывает троих детей и осуждает СВО. Подробности приводит «Радио 1».
Становление карьеры
Полина Сыркина родилась в Минске в 1986 году. Уже в старших классах Полина начинает увлекаться театром и едет поступать в театральный институт в Москву. Однако ни одно учреждение его не приняло, и девушка вернулась в Минск, где в Белорусскую государственную академию искусств, где в итоге и получила диплом, мечтая все-таки жить в Москве.
Она получила небольшую роль в фильме «Стиляги». Во время съемок Сыркина узнала, что набирают актеров для мелодрамы «Дочь генерала». Она предложила свою кандидатуру, и ее приглашают на пробы. Туда она поехала прямо со съемок в гриме и получила главную роль. После этого ей чаще стали предлагать разные роли. Еще три года девушка проработала в Минске, но часто ездила в Москву.
Поспешный брак и развод
На съемках фильма «В полдень на пристани» между Полиной и Константином Стрельниковым возникли чувства, которые переросли в бурный роман, завершившийся походом в ЗАГС. Так, в 2011 году актриса окончательно переезжает в Москву, где продолжает активно работать и находится рядом с мужем.
В столице главные роли Полине не предлагали. Муж помогал ей, активно продвигая ее и рекламируя. Благодаря Стрельникову Сыркина смогла построить довольно успешную карьеру и в России.
Супруги постоянно работали, редко виделись, что не могло не сказаться на отношениях. Через три года пара развелась, поняв, что с браком они явно поспешили.
Новая любовь и долгожданное счастьеТеперь Полина больше не хотела влюбляться в актера, но других мужчин в ее окружении не было. Но тут она встречает Ивана Тутунова, который обучил ее клоунаде для занятий благотворительностью. Оказалось, что он сам занимается благотворительным проектом.
Им вместе было легко и комфортно, и они решают узаконить отношения. Свадьба состоялась в Минске в кругу близких родственников. Позже они обвенчались во Франции.
В 2018 году Полина родила дочь. В 2019 родился сын. В 2022 году семья переехала во Францию, где живут родители и брат Ивана. В соцсети она призналась, что «ненавидит войну».
«Я против. Мне больно. Хочу, чтобы российские власти прекратили свои действия», — писала она.
В Париже Полина решила пойти учиться в известную парижскую школу драматического искусства и родила еще одну дочь. Сейчас она продолжает играть на сцене одного из театров Парижа.
«Я счастливо жила и работала в Москве 12 лет. Я обрела там дом, семью, свою взрослость, сильно "увеличилась" в карьере. Люблю Москву и всю эту часть своей жизни. Много очень благодарности и тепла у меня в этом пункте. Скорблю о потере. Формулировку "российская актриса белорусского происхождения" тоже считаю верной, но уже неактуальной», — призналась Сыркина.
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