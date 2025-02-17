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Поспешный брак со Стрельниковым и эмиграция во Францию: как сейчас живет актриса Полина Сыркина

Полина Сыркина (Фото: кадр из фильма «Чего хотят мужчины»)

Полина Сыркина (Фото: кадр из фильма «Чего хотят мужчины»)

Российская актриса белорусского происхождения Полина Сыркина построила успешную карьеру в России благодаря своему мужу Константину Стрельникову, но, выйдя замуж второй раз, переехала во Францию, где сейчас счастливо живет с новым мужем, воспитывает троих детей и осуждает СВО. Подробности приводит «Радио 1».

Становление карьеры


Полина Сыркина родилась в Минске в 1986 году. Уже в старших классах Полина начинает увлекаться театром и едет поступать в театральный институт в Москву. Однако ни одно учреждение его не приняло, и девушка вернулась в Минск, где в Белорусскую государственную академию искусств, где в итоге и получила диплом, мечтая все-таки жить в Москве.

Она получила небольшую роль в фильме «Стиляги». Во время съемок Сыркина узнала, что набирают актеров для мелодрамы «Дочь генерала». Она предложила свою кандидатуру, и ее приглашают на пробы. Туда она поехала прямо со съемок в гриме и получила главную роль. После этого ей чаще стали предлагать разные роли. Еще три года девушка проработала в Минске, но часто ездила в Москву.

Поспешный брак и развод


На съемках фильма «В полдень на пристани» между Полиной и Константином Стрельниковым возникли чувства, которые переросли в бурный роман, завершившийся походом в ЗАГС. Так, в 2011 году актриса окончательно переезжает в Москву, где продолжает активно работать и находится рядом с мужем.

В столице главные роли Полине не предлагали. Муж помогал ей, активно продвигая ее и рекламируя. Благодаря Стрельникову Сыркина смогла построить довольно успешную карьеру и в России.

Супруги постоянно работали, редко виделись, что не могло не сказаться на отношениях. Через три года пара развелась, поняв, что с браком они явно поспешили.

Новая любовь и долгожданное счастье

Теперь Полина больше не хотела влюбляться в актера, но других мужчин в ее окружении не было. Но тут она встречает Ивана Тутунова, который обучил ее клоунаде для занятий благотворительностью. Оказалось, что он сам занимается благотворительным проектом.

Им вместе было легко и комфортно, и они решают узаконить отношения. Свадьба состоялась в Минске в кругу близких родственников. Позже они обвенчались во Франции.

В 2018 году Полина родила дочь. В 2019 родился сын. В 2022 году семья переехала во Францию, где живут родители и брат Ивана. В соцсети она призналась, что «ненавидит войну».

«Я против. Мне больно. Хочу, чтобы российские власти прекратили свои действия», — писала она.

В Париже Полина решила пойти учиться в известную парижскую школу драматического искусства и родила еще одну дочь. Сейчас она продолжает играть на сцене одного из театров Парижа.

«Я счастливо жила и работала в Москве 12 лет. Я обрела там дом, семью, свою взрослость, сильно "увеличилась" в карьере. Люблю Москву и всю эту часть своей жизни. Много очень благодарности и тепла у меня в этом пункте. Скорблю о потере. Формулировку "российская актриса белорусского происхождения" тоже считаю верной, но уже неактуальной», — призналась Сыркина.

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Льготы по транспортному налогу в Подмосковье расширили на всех участников СВО
20 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума приняла закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В 2023 году по инициативе подмосковной прокуратуры от уплаты транспортного налога в регионе освободили россиян, призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт с Минобороны как добровольцы.
«Сегодня назрела необходимость поддержки всех участников СВО. Предлагаю актуализировать закон о льготном налогообложении в Московской области и расширить категорию получателей льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, распространив её на всех участников специальной военной операции», – сказал на заседании прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что льготу распространят на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в боях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии и полиции.

По данным Брынцалова, льготой по транспортному налогу уже воспользовались более 780 участников СВО.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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#спецоперация
#игорь брынцалов
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Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ
20 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба МФЦ МО

Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.
Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.

Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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