Делала пластику, родила дочь от неизвестного в 41 и сама уходила от мужей: почему Марина Могилевская «не была готова» к браку

Марина Могилевская (Фото: кадр из сериала «Кухня»)
Марина Могилевская не планировала становиться актрисой, однако случайная встреча кардинальным образом поменяла ее жизнь. В последнее время артистка пропала с радаров. Где сейчас Могилевская и почему она ушла в тень — в материале «Радио 1».
Детство и юность актрисыМарина Могилевская родилась летом 1970 года в городе Заводоуковск под Тюменью. Мама будущей актрисы трудилась школьной учительницей, а папа работал в НИИ.
Марина с раннего возраста проявляла настойчивость и просила маму записывать ее во множество кружков. Так девочка получила навык рисования, научилась играть на фортепиано, плавать и крутить обруч. Могилевская долгое время не могла решить, кем хочет работать в будущем.
После выпуска из школы девушка за компанию с подругой отправилась в столицу для поступления в МГИМО. Однако Марина не смогла пройти даже первый тур. Абитуриентам было необходимо хорошее знание английского языка, а Марина хоть и училась на отлично, но все же уровень подготовки был ниже.
Возвращаться в родной город девушка не желала. Она отправилась в Киев, где тогда жил ее отец, который ушел из семьи, когда девочка еще была маленькой. На Украине Могилевская смогла без особых усилий сдала экзамены в Институт народного хозяйства и получила образование экономиста.
Марина Могилевская (Фото: кадр из сериала «Дочки-матери»)
Начало карьерыТам же судьба случайным образом свела ее с режиссером фильма «Каменная душа» Станиславом Клименко — он пригласил ее на ключевую роль красавицы Маруси.
Съемки так увлекли Могилевскую, что она всерьез начала думать о карьере актрисы. Но никто из родных тогда ее не поддержал. Были 90-е и советская киноиндустрия находилась в глубоком упадке.
«О каком кино может идти речь. Получила профессию экономиста, иди работай, — говорила мама.
Если бы не ее молодой человек Виталий Запорожченко, трудившийся в то время кинооператором на Киевской киностудии, скорее всего, она бы так и поступила. Это возлюбленный привел Марину на прослушивание в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. Мужчина даже замолвил там за нее словечко.
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Так Могилевская стала студенткой. После получения диплома она успела послужить и сцене Театра русской драмы имени Леси Украинки. В Киеве актриса снялась в картинах «Телохранитель», «Распад», «Гладиатор по найму», «Убийство в Саншайн-Менор». Роль в фильме «Репортаж» принесла артистке приз на фестивале «Стожары».
Марина Могилевская (Фото: кадр из сериала «Пан или пропал»)
Первый брак МогилевскойВсе это время рядом с Мариной был Виталий и мечтал о жене, которая будет о нем заботиться. Запорожченко был старше супруги на 13 лет. И только поэтому, по словам самой актрисы, они прожили вместе восемь лет.
«В целом мы провели вместе хорошие, хоть и непростые годы. Я была совсем девочкой и многое не ценила, а он, будучи гораздо старше, прощал все мои дурацкие выходки. Я могла во время ссоры швырнуть его фотоаппарат с балкона, а он делал мне ванну с пеной и говорил: «Полежи, успокойся»», — откровенничала Могилевская.
Марина продолжала жить в Киеве, но все равно мечтала о Москве. И однажды заявила супругу, что уезжает. Он не стал останавливать.
В России Могилевская быстро стала востребованной. Она принимала участие в съемках таких сериалов как «Московские окна», «Каменская», «Марш Турецкого». Параллельно Марина пробовала себя в роли телеведущей и в качестве сценариста.
С 2000-х годов, когда началась эпоха российских сериалов, Марина стала активно сниматься в них, в числе которых был «Русские амазонки», где ей удалось поработать с Ириной Розановой и Алёной Хмельницкой. А потом артистку позвали в «Склифосовский», где её партнёрами были Максим Аверин и Мария Куликова.
Иным звёздным проектом, в котором снималась Могилевская, был сериал «Кухня», где она исполнила роль Елены Павловны Соколовой, шеф-повара ресторана Arcobaleno.
Марина Могилевская (Фото: кадр из сериала «Кухня»)
Жизнь в МосквеМогилевская недолго была одинока. Уже спустя три года она снова заключила брак. Тогда женихом актрисы стал Александр Акопов. Умный, образованный, с прекрасным чувством юмора продюсер весьма красиво ухаживал. И ей хватило всего полгода, чтобы понять — она не может без этого мужчины.
«Я не могла закрыть рот от восторга. Передо мной сидел какой-то фееричный мужчина с превосходным чувством юмора», — описывала артистка свое знакомство с Акоповым.
Этот союз просуществовал еще меньше времени. Спустя четыре года Марина сама ушла от супруга. А затем горько об этом пожалела.
«Когда мы с Акоповым уже расстались, но еще не развелись, я пару раз звонила, предлагала попробовать еще раз. Он как человек умный, меня отрезвлял, говорил, что по-другому у нас не получится», — отмечала Марина.
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Точную причину развода пара не раскрывала. Но, как говорила актриса, они и сейчас близкие друзья.
«Когда проходит время, я понимаю, что если бы я была поопытнее тогда, то всё было бы по-другому. Я вообще просто была не готова к нормальным взрослым отношениям с умным человеком. Я вообще была не готова! Он был достоин взрослой умной женщины. И вот это стало причиной нашего развода», — делилась Марина.
В августе 2011 года 41-летняя Могилевская наконец родила первенца. Дочь назвала Машей, а вот имя отца назвать не стала. Появление дочки стало для Могилевской настоящим чудом. Раньше она даже не могла забеременеть.
«Я, увы, на теме ребёнка была зациклена лет 10. В какой-то момент, что называется, дошла до ручки, стала ощущать абсолютную бессмысленность своей жизни. Было понятно, что, если так будет продолжаться и дальше, я просто сойду с ума. И я отпустила ситуацию, увидела, что есть много других достойных внимания вещей и если что-то мне не даётся прямо сейчас, возможно, так и должно быть. Вот тут-то всё и случилось», — откровенничала актриса.
Когда Могилевская узнала о беременности, то сразу изменила ритм жизни: она отказалась от съемок и гастролей, больше отдыхала.
Марина Могилевская (Фото: кадр из сериала «Кухня»)
Пластические операцииАртистка не скрывала, что после 40 лет решила попробовать сделать контурную пластику лица. Делала Могилевская и уколы красоты, но в результате получила сильную аллергию, из-за которой пришлось отменить съёмки. Марине понадобилось полгода на восстановление после процедуры.
Марина Могилевская сейчасАктриса все еще продолжает получать предложения от режиссеров и сниматься в кино, но почти не выходит в свет. По словам Марины, она совсем не любит публичность.
Прошло уже много лет, но актриса так и не поделилась, с кем живёт сейчас и кто является отцом её дочки.
«Официально я действительно не замужем, но то, как складывается сегодня моя жизнь, меня устраивает. А подробности освещать я не буду. С некоторых пор о своей личной жизни я говорить перестала. Что толку? Она имеет обыкновение меняться, каждый поворот не опишешь, да и не нужно. Могу сказать лишь, что Машин папа не из шоу-бизнеса. А минусы неполной семьи… Я до сих пор не знаю, как должна выглядеть идеальная семья», — рассказала звезда.
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