Разгульный образ жизни, конфликт в театре, болезненный развод и клиническая смерть: как проходит жизнь Александра Галибина

Александр Галибин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Александр Галибин, родившийся в Ленинграде через десять лет после войны, пережил сложный путь: три брака, запрет на общение с дочерью, клиническую смерть и позднее отцовство.
Его жизнь — это импровизация, полная ошибок и взлетов. В конце концов, он нашел то, что искал — семью, ставшую его главной ролью. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
После школы он не смог поступить в ЛГИТМиК из-за волнения, но не сдался. Год работал в Карелии, укладывая рельсы, и по вечерам готовился к следующему поступлению, декламируя стихи и повторяя роли.
В 1974 году он стал студентом театрального института, и его дебют в фильме «...И другие официальные лица» (1976) положил начало кинокарьере. Настоящая слава пришла с ролью Пашки-«Америки» в фильме «Трактир на Пятницкой» (1978).
В 2000-е годы Галибин вернулся на экран, сыграв Мастера в экранизации «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, что потребовало от него значительных душевных и физических усилий.
Слава после «Трактира на Пятницкой» отвлекла Галибина, он часто пропадал на съёмках и вечеринках. Развод стал болезненным, Ольга запретила ему видеться с дочерью, что глубоко ранило актёра. Он ушёл из семьи с чемоданом и жил у друга, осознавая последствия своих действий.
Однако со временем Галибин начал испытывать тоску по России, что стало причиной конфликтов в их браке. Рут требовала от него выбора между ней и его страной, а их разногласия касались даже мелочей. После восьми лет совместной жизни они развелись, осознав, что стали чужими друг другу.
Врачи успели спасти его, но он провел сутки в реанимации, осознавая, что мог бы не выжить. Этот опыт стал для него поворотным моментом: он решил начать жизнь заново, как будто переписывая сценарий своей судьбы.
Ирина была пианисткой, младше его на 18 лет, замужем за дирижёром. Но в тот день она забыла о браке, работе, правилах приличия. Вскоре она развелась с мужем, несмотря на осуждение родных. Галибин был поражён её смелостью, их чувства быстро углубились. Они обвенчались в скромной церкви под Петербургом, а после церемонии делили мороженое, осознавая, что нашли друг друга.
Когда Ирина забеременела в 2003 году, Галибин не мог поверить своим ушам. Актер считал, что в его возрасте это уже невозможно. В 2014 году, когда Галибину исполнилось 60 лет, на свет появился их сын.
Галибин осознал, что старость — это возможность быть собой, а Ирина подчеркивает их крепкую связь.
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Укладывал рельсыАлександр Галибин родился в 1955 году в Ленинграде, в семье, пережившей блокаду. Его отец работал на киностудии «Ленфильм». Маленький Саша часто посещал съёмки, мечтая стать частью мира кино.
После школы он не смог поступить в ЛГИТМиК из-за волнения, но не сдался. Год работал в Карелии, укладывая рельсы, и по вечерам готовился к следующему поступлению, декламируя стихи и повторяя роли.
В 1974 году он стал студентом театрального института, и его дебют в фильме «...И другие официальные лица» (1976) положил начало кинокарьере. Настоящая слава пришла с ролью Пашки-«Америки» в фильме «Трактир на Пятницкой» (1978).
«Это был звёздный час. Я проснулся знаменитым, но не знал, что с этим делать», — вспоминал он.
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Разгульный образ жизниАлександр Галибин столкнулся с «звёздной болезнью» и разгульным образом жизни. Позже он решил уйти из актёрства и поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа. Его работа в Театре им. Станиславского закончилась конфликтом с труппой, что стало важным уроком для него.
В 2000-е годы Галибин вернулся на экран, сыграв Мастера в экранизации «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, что потребовало от него значительных душевных и физических усилий.
Пропадал на съёмках и вечеринкахАлександр Галибин женился в 19 лет на своей однокурснице Ольге Наруцкой, считая её идеалом. Их брак был похож на студенческий роман, но со временем начались проблемы: рождение дочери Маши в 1978 году не смогло сплотить семью.
Слава после «Трактира на Пятницкой» отвлекла Галибина, он часто пропадал на съёмках и вечеринках. Развод стал болезненным, Ольга запретила ему видеться с дочерью, что глубоко ранило актёра. Он ушёл из семьи с чемоданом и жил у друга, осознавая последствия своих действий.
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Второй бракАлександр Галибин познакомился с немкой Рут Винекен в 1991 году, когда пытался начать новую жизнь после развода с Ольгой. Они поженились через несколько месяцев, Рут забрала его в Германию, где он погрузился в европейский театр.
Однако со временем Галибин начал испытывать тоску по России, что стало причиной конфликтов в их браке. Рут требовала от него выбора между ней и его страной, а их разногласия касались даже мелочей. После восьми лет совместной жизни они развелись, осознав, что стали чужими друг другу.
Встреча с ребенкомПока Галибин пытался наладить свою жизнь в Германии, его дочь Маша росла без него, под строгим контролем Ольги, которая запрещала ему участвовать в их жизни. После тринадцати лет разлуки они встретились, и Маша, не узнав отца, спросила: «Ты кто?». Однако всё изменилось, когда ей исполнилось 18. Она сама позвонила ему.
Проблемы со здоровьемВ 1982 году Александр Галибин, активно снимающийся в кино, неожиданно столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. После съемок фильма «Нас венчали не в церкви» он потерял сознание в поезде из-за гангрены желчного пузыря и сепсиса.
Фото: iStock/Олег Копьёв
Врачи успели спасти его, но он провел сутки в реанимации, осознавая, что мог бы не выжить. Этот опыт стал для него поворотным моментом: он решил начать жизнь заново, как будто переписывая сценарий своей судьбы.
Стремительный романАлександр Галибин встретил Ирину Савицкую в 2001 году, когда уже не верил в сказки. Она опоздала на его лекцию, но это стало началом их стремительного романа.
Ирина была пианисткой, младше его на 18 лет, замужем за дирижёром. Но в тот день она забыла о браке, работе, правилах приличия. Вскоре она развелась с мужем, несмотря на осуждение родных. Галибин был поражён её смелостью, их чувства быстро углубились. Они обвенчались в скромной церкви под Петербургом, а после церемонии делили мороженое, осознавая, что нашли друг друга.
Когда Ирина забеременела в 2003 году, Галибин не мог поверить своим ушам. Актер считал, что в его возрасте это уже невозможно. В 2014 году, когда Галибину исполнилось 60 лет, на свет появился их сын.
Принимают за дедушкуГалибин считает Ирину своим «ангелом-хранителем», поддерживающим его в творческих кризисах. Она играет его любимые мелодии на рояле, помогая ему справляться с трудностями. Их разница в возрасте порождает шутки. На детской площадке его часто принимают за дедушку.
Галибин осознал, что старость — это возможность быть собой, а Ирина подчеркивает их крепкую связь.
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Дарья Осипова