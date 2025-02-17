«Любил я женщин, каюсь»: как у Яковлева почти одновременно родились дети от жены и любовницы Кати Райкиной

Юрий Яковлев (Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы или С лёгким паром!»
Юрий Васильевич Яковлев — имя, которое навсегда останется в памяти поклонников театра и кино. Актер оставил после себя не только богатое наследие в искусстве, но и любящих жен и детей, которые продолжают помнить и ценить его.
О бурной молодости и любимых женщинах артиста читайте в материале «Радио 1».
Юрий Яковлев (Фото: скриншот д/ф «Памяти Юрия Яковлева» 1 канал)
Юрий Васильевич Яковлев — выдающийся советский и российский актёр, чья карьера оставила яркий след в истории театра и кино. Родившийся в Москве, Яковлев с ранних лет проявлял интерес к искусству, что в дальнейшем определило его судьбу.
Свою актёрскую карьеру он начал в театре, где быстро завоевал признание благодаря своему таланту и харизме. В течение своей жизни Яковлев сыграл более ста пятидесяти ролей, как на сцене, так и на экране, став одним из самых популярных актёров Советского Союза. Его мастерство и глубина исполнения сделали его культовой фигурой в отечественном кинематографе.
Актёр обладал невероятной притягательностью и очень красивой внешностью, поэтому поклонниц у Юрия Васильевича всегда было много. Про себя актёр говорил так:
Кира Мачульская (Фото: скриншот д/ф «Памяти Юрия Яковлева» 1 канал)
Первой супругой Юрия Васильевича стала Кира Мачульская, студентка медицинского университета. Они познакомились в Доме актера, но девушка на тот момент была не свободна. Кира с 18 лет состояла в браке с Юрием Лопухиным, который в будущем станет уважаемым академиком. На момент знакомства Яковлева с обворожительной Кирой ее супруг работал в Болгарии, и они уже долгое время были в разлуке. Кроме того, любви в этом браке не было, женились по настоянию родителей. Муж был на девять лет старше и был совсем не интересен Мачульской.
Роман с Яковлевым был очень стремительным, буквально с первого взгляда молодые люди поняли, что это любовь. Не прошло и недели, как возлюбленные съехались и стали жить в квартире родителей Киры.
В 1952 году пара официально узаконила отношения и ждала пополнения в семействе, только ребенок спустя несколько дней после рождения скончался от желтухи. Это вовсе не пошатнуло отношений в семье, а наоборот, только сблизило влюбленных. Потом долгие шесть лет у Киры и Юрия не получалось завести детей. И когда долгожданная беременность наступила, Мачульская узнала об измене мужа.
Екатерина Райкина и Юрий Яковлев (Фото: т/п "Раскрывая тайны звезд" ТК Москва Доверие)
Екатерина Райкина и Юрий Яковлев вместе работали над спектаклем «Дамы и гусары». Екатерина сразу положила глаз на молодого актёра, несмотря на то что он да и она сама состояли в браках. Райкина буквально увивалась хвостом вокруг Юрия и в итоге добилась своего и забеременела.
В 1961 году с разницей в несколько месяцев у артиста родилась дочь Алена от Киры и сын Алексей от Екатерины. Отношения актера с Райкиной продлились всего три года и из-за пристрастия Юрия к алкоголю закончились. Райкина думала, что выгонит Юрия, он бросит выпивать и вернётся домой трезвенником. Но этого не случилось, в его жизни появилась новая женщина.
Юрий Яковлев и Ирина Сергеева с сыном (Фото: т/п "Раскрывая тайны звезд" ТК Москва Доверие)
Знакомство произошло в стенах театра имени Вахтангова, где Ирина Леонидовна занимала должность руководителя музея, посвящённого творчеству известного режиссёра. Художественный руководитель театра Рубен Симонов проявлял к ней интерес, но Сергеева отдала предпочтение Яковлеву.
В 1969 году, после свадьбы, в семье родился сын Антон. Актёр был неравнодушен к алкоголю, но это не смутило Ирину. Она решила бороться с этой проблемой в их доме. Актёр в шутку называл супругу «агентом ФСБ», потому что она знала о нём всё: где он находится, с кем и где прячет свои запасы алкоголя.
Однажды Яковлев признался, что именно Ирина стала его самой большой любовью. Она была для него не просто супругой, но и надёжным товарищем и соратником: она помогала ему в выборе ролей, поддерживала в трудные моменты, заботилась о его здоровье. Они провели вместе более четырёх десятилетий, вплоть до кончины Юрия Васильевича.
Дети Юрия Васильевича Яковлева продолжили его традиции и выбрали путь, связанный с театром и кино. Его дочь Алена стала актрисой и сейчас служит в Театре Сатиры, сын Алексей работает в Театре имени Ермоловой, а младший Антон выбрал профессию режиссера.
Юрий проявил мудрость, решив наладить отношения и сблизить своих детей. Он познакомился с Алёной, когда ей уже исполнилось 27 лет, сыну Алексею отец тоже уделял немного времени. Антон же вырос в полноценной семье и был любимым сыном. Тем не менее, Юрий сделал всё возможное, чтобы его дети не испытывали к нему обиды. Он активно начал общаться с ними и проявлять искренний интерес к их жизни.
Хотя и с опозданием, но они обрели в нём надёжного товарища, близкого человека, который поддерживал их и радовался их достижениям и достижениям их внуков. Актера Юрия Яковлева не стало 30 ноября 2013 года. Похоронен великий актер на Новодевичьем кладбище.
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Привлекательный мужчина
Юрий Яковлев (Фото: скриншот д/ф «Памяти Юрия Яковлева» 1 канал)
Юрий Васильевич Яковлев — выдающийся советский и российский актёр, чья карьера оставила яркий след в истории театра и кино. Родившийся в Москве, Яковлев с ранних лет проявлял интерес к искусству, что в дальнейшем определило его судьбу.
Свою актёрскую карьеру он начал в театре, где быстро завоевал признание благодаря своему таланту и харизме. В течение своей жизни Яковлев сыграл более ста пятидесяти ролей, как на сцене, так и на экране, став одним из самых популярных актёров Советского Союза. Его мастерство и глубина исполнения сделали его культовой фигурой в отечественном кинематографе.
Актёр обладал невероятной притягательностью и очень красивой внешностью, поэтому поклонниц у Юрия Васильевича всегда было много. Про себя актёр говорил так:
«Любил я женщин, каюсь! А знаете, почему так? Однажды одна милая девушка, увлекающаяся гороскопами, поведала мне всё о моём знаке зодиака. Я — Телец, а Тельцы очень влюбчивые, страстные и ревнивые. Так звёзды распорядились, кто я такой, чтобы противиться законам Вселенной?»
Замужняя Кира Мачульская
Кира Мачульская (Фото: скриншот д/ф «Памяти Юрия Яковлева» 1 канал)
Первой супругой Юрия Васильевича стала Кира Мачульская, студентка медицинского университета. Они познакомились в Доме актера, но девушка на тот момент была не свободна. Кира с 18 лет состояла в браке с Юрием Лопухиным, который в будущем станет уважаемым академиком. На момент знакомства Яковлева с обворожительной Кирой ее супруг работал в Болгарии, и они уже долгое время были в разлуке. Кроме того, любви в этом браке не было, женились по настоянию родителей. Муж был на девять лет старше и был совсем не интересен Мачульской.
Роман с Яковлевым был очень стремительным, буквально с первого взгляда молодые люди поняли, что это любовь. Не прошло и недели, как возлюбленные съехались и стали жить в квартире родителей Киры.
«Поженились мы с Юрой не сразу. Просто не думали об этом. С самого первого дня наша совместная жизнь была для нас женитьбой», – говорила Кира Мачульская.
В 1952 году пара официально узаконила отношения и ждала пополнения в семействе, только ребенок спустя несколько дней после рождения скончался от желтухи. Это вовсе не пошатнуло отношений в семье, а наоборот, только сблизило влюбленных. Потом долгие шесть лет у Киры и Юрия не получалось завести детей. И когда долгожданная беременность наступила, Мачульская узнала об измене мужа.
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Дочь Аркадия Райкина Екатерина
Екатерина Райкина и Юрий Яковлев (Фото: т/п "Раскрывая тайны звезд" ТК Москва Доверие)
Екатерина Райкина и Юрий Яковлев вместе работали над спектаклем «Дамы и гусары». Екатерина сразу положила глаз на молодого актёра, несмотря на то что он да и она сама состояли в браках. Райкина буквально увивалась хвостом вокруг Юрия и в итоге добилась своего и забеременела.
«Семья Аркадия Исааковича только что переехала из Ленинграда, жила в гостинице «Москва». У них часто проходили застолья, где подавали яства с заморскими винами да коньяками. Вся светская Москва бывала на этих вечерах. Юру ещё и выпивка манила, я ведь боролась с его пристрастием выпить коньячка из фляжки после спектакля, чтобы стресс снять. Как врач, я знала, к чему это приводит! А там — и напоят, и юная девушка на всё согласна», — делилась в одном из интервью Кира Мачульская.
В 1961 году с разницей в несколько месяцев у артиста родилась дочь Алена от Киры и сын Алексей от Екатерины. Отношения актера с Райкиной продлились всего три года и из-за пристрастия Юрия к алкоголю закончились. Райкина думала, что выгонит Юрия, он бросит выпивать и вернётся домой трезвенником. Но этого не случилось, в его жизни появилась новая женщина.
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Ирина Леонидовна Сергеева
Юрий Яковлев и Ирина Сергеева с сыном (Фото: т/п "Раскрывая тайны звезд" ТК Москва Доверие)
Знакомство произошло в стенах театра имени Вахтангова, где Ирина Леонидовна занимала должность руководителя музея, посвящённого творчеству известного режиссёра. Художественный руководитель театра Рубен Симонов проявлял к ней интерес, но Сергеева отдала предпочтение Яковлеву.
В 1969 году, после свадьбы, в семье родился сын Антон. Актёр был неравнодушен к алкоголю, но это не смутило Ирину. Она решила бороться с этой проблемой в их доме. Актёр в шутку называл супругу «агентом ФСБ», потому что она знала о нём всё: где он находится, с кем и где прячет свои запасы алкоголя.
Однажды Яковлев признался, что именно Ирина стала его самой большой любовью. Она была для него не просто супругой, но и надёжным товарищем и соратником: она помогала ему в выборе ролей, поддерживала в трудные моменты, заботилась о его здоровье. Они провели вместе более четырёх десятилетий, вплоть до кончины Юрия Васильевича.
Юрий Яковлев (Фото: скриншот д/ф «Памяти Юрия Яковлева» 1 канал)
Дети Яковлева
Дети Юрия Васильевича Яковлева продолжили его традиции и выбрали путь, связанный с театром и кино. Его дочь Алена стала актрисой и сейчас служит в Театре Сатиры, сын Алексей работает в Театре имени Ермоловой, а младший Антон выбрал профессию режиссера.
Юрий проявил мудрость, решив наладить отношения и сблизить своих детей. Он познакомился с Алёной, когда ей уже исполнилось 27 лет, сыну Алексею отец тоже уделял немного времени. Антон же вырос в полноценной семье и был любимым сыном. Тем не менее, Юрий сделал всё возможное, чтобы его дети не испытывали к нему обиды. Он активно начал общаться с ними и проявлять искренний интерес к их жизни.
Хотя и с опозданием, но они обрели в нём надёжного товарища, близкого человека, который поддерживал их и радовался их достижениям и достижениям их внуков. Актера Юрия Яковлева не стало 30 ноября 2013 года. Похоронен великий актер на Новодевичьем кладбище.
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Елена Генералова