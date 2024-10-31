Поставщик беспилотников для армии США и ВСУ столкнулся с кризисом поставок

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Крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Об этом сообщает Financial Times.
Правительство Китая блокирует поставки аккумуляторов от единственного поставщика Skydio. По этом причине руководство производителя обратилось за помощью к администрации американского президента. Гендиректор компании Адам Брай встретился с заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом, а также провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Белом доме.
Skydio производит БПЛА для корпоративных и государственных клиентов, включая армию Соединенных Штатов. Дроны компании также используются Британией, Армией обороны Израиля и Вооруженными силами Индии. На Украину компания отправила 1000 беспилотных летательных аппаратов.
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Екатерина Коршунова