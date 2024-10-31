ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ

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ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом в украинских ВВС, передает РИА Новости.
Согласно информации источника, были выпущены 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации. Примечательно, что ВСУ смогли перехватить только две авиационные ракеты.
Уточняется, что через этот мост проходит автомобильное и железнодорожное сообщение противника с Молдавией и Румынией.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Уточняется, что через этот мост проходит автомобильное и железнодорожное сообщение противника с Молдавией и Румынией.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова