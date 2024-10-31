ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ

В Курской области ВСУ испытывают нехватку личного состава и техники. На Донецком участке фронта противник попытался атаковать, но попытка наступления была пресечена российскими войсками. О том, где развернулись самые ожесточенные бои и на каком направлении ВС РФ удалось достичь успеха – в материале «Радио 1».