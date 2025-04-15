«Постньюс»: лидер группы «Ногу свело!» Покровский* задолжал ФНС 230 тысяч рублей

Максим Покровский* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* задолжал налоговой 230 тысяч рублей, несмотря на сообщения СМИ, что в январе его долг перед ФНС был погашен. Об этом стало известно «Постньюс».
По информации издания, часть задолженности — это неоплаченные взыскания за нарушение статуса иностранного агента. В феврале Таганский суд Москвы оштрафовал певца на 45 тысяч рублей за отсутствие плашек в социальных сетях.
Напомним, после начала СВО Покровский* сбежал в США. В марте 2023 года его внесли в список иноагентов после критики действий российской власти и армии. С тех пор певец не раз пытался отменить этот статус, но все попытки были тщетны.
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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
Напомним, после начала СВО Покровский* сбежал в США. В марте 2023 года его внесли в список иноагентов после критики действий российской власти и армии. С тех пор певец не раз пытался отменить этот статус, но все попытки были тщетны.
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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
Данил Пономарев