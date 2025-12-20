Постпред США при НАТО призвал Украину готовиться к продолжению боев

20 декабря 2025, 09:16

Постпред США при НАТО Уитакер: Украине следует готовиться к боям в 2026 году

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине следует готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.