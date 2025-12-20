Постпред США при НАТО призвал Украину готовиться к продолжению боев
Украине следует готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.
Если страны не достигнут мирного соглашения к зиме, военные действия продолжатся, отметил он. По словам Уитакера, администрация Трампа не намерена отступать и будет использовать любую возможность для заключения мира между Россией и Украиной.
На вопрос о готовности Москвы завершить украинский конфликт дипломат ответил, что это станет ясно в ближайшие выходные.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
