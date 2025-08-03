В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию после пропажи газа

03 августа 2025, 01:13

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Власти подконтрольного Киеву Херсона объявили экстренную эвакуацию населения в связи с нарушением газоснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу назначенной Киевом военной региональной администрации Александра Прокудина.





Ранее в Херсоне произошли мощные хлопки, после чего отключилось электричество. Выяснилось, что город столкнулся с масштабными инфраструктурными проблемами после серии взрывов. Прокудин подтвердил повреждение газопровода.



Ситуацию усугубляют сложности с логистикой: затруднён подвоз продуктов и гуманитарной помощи. Глава администрации призвал горожан переезжать в районы Херсона с сохранённой инфраструктурой, где будет предоставлена помощь.



Напомним, что вечером 2 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил об авиаударе российских войск по мосту, соединяющему город Херсон и остров Корабельный в низовьях Днепра. Атака позволила частично нарушить логистику ВСУ, связанную с подвозом боеприпасов и продовольствия.



Фото: кадр видео Telegram-канала Владимира Сальдо @SALDO_VGA Сальдо также опубликовал кадры успешной атаки.





«Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 (фугасная авиационная бомба) удар по мосту на остров Корабельный», — написал он в своем Telegram-канале.