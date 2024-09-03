Пострадавшая при атаке дрона жительница Саратова скончалась в больнице

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Жительница жилого комплекса «Волга Скай» в центре Саратова Гульнара Темралиева, получившая многочисленные ранения в результате атаки украинского беспилотника восемь дней назад, скончалась в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии и сразу направлена в отделение интенсивной терапии. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось. Всего в результате падения обломков сбитых БПЛА пострадали четыре человека.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Гульнары и сообщил, что региональные власти окажут помощь семье погибшей 40-летней женщины. По словам главы региона, сотрудники профильных служб завершили разбор поврежденных конструкций многоэтажного жилого дома. Всего из-за атаки дронов в 38-этажном здании получили повреждения 16 квартир. Ликвидация последствий ЧП является для властей первостепенной задачей, подчеркнул Бусаргин.
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Александр Бойцов