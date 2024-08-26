Появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Саратове

Фото: istockphoto/Naypong
Утром 26 августа украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энгельсе и Саратове. В областной столице дрон угодил в высотный дом жилого комплекса Volga Sky.
В результате атак беспилотников и падения осколков сбитых противовоздушной обороной дронов пострадали четыре человека, состояние одной женщины оценивается как крайне тяжёлое. На кадрах видеозаписи, сделанной в первые минуты после удара, видны серьёзные повреждения жилого комплекса Volga Sky. Это самое высокое здание в городе, его высота составляет 128 метров.
В доме разрушены несколько квартир, серьёзно повреждён фасад. Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что жильцам пострадавших при атаке беспилотников квартир предоставят номера в гостинице. Дом будет обследован специалистами, которые определят масштаб разрушений, чтобы принять решения относительно здания.
Читайте также:
ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»
Стало известно число пострадавших после атаки БПЛА на Саратов
Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове
Александр Бойцов