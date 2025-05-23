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Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву

Хинштейн: пострадавшего при атаке дрона ВСУ Волобуева ночью доставили в Москву
Николай Волобуев (Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна @Hinshtein)

Николай Волобуев (Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна @Hinshtein)

Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, получившего ранения при атаке украинского беспилотника, экстренно доставили ночью в московский ЦИТО для операции. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Волобуев получил минно-взрывную травму, переломы костей таза и руки после удара БПЛА ВСУ по его автомобилю.

В Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии Волобуева встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко и врачи, которые провели КТ-обследование и начали подготовку к операции.

Хинштейн отметил, что, несмотря на тяжелое состояние, глава района сохраняет боевой настрой и переживает из-за вынужденного перерыва в работе. После операции Волобуеву предстоит реабилитация в ведущем федеральном центре.

«Уверен, врачи сделают для этого всё возможное и невозможное: в ЦИТО работают лучшие специалисты в стране!», — добавил Хинштейн.
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Губернатор Артамонов: В Ельце 8 человек пострадали из-за падения БПЛА и пожара
23 мая 2025, 03:36

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь человек получили травмы в результате падения беспилотника и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, передает РИА Новости.
«В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — добавил Артамонов.
На месте работают экстренные службы, включая взрывотехников, а системы ПВО и радиоэлектронной борьбы продолжают защищать воздушное пространство города.

Рамиль Манцаев проблема
Рамиль Манцаев проблема
Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных местах и избегать приближения к окнам.

Обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома, но жильцы были своевременно эвакуированы, и жертв в этом инциденте нет.

Ранее сообщалось, что в Ельце обломки сбитого беспилотника упали в промышленной зоне, спровоцировав пожар.

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#пво
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В российском городе начался пожар после падения обломков дрона
В городе Елец Липецкой области начался пожар после падения обломков БПЛА
23 мая 2025, 02:38

Фото: iStock/grafoto

В Ельце (Липецкая область) обломки сбитого беспилотника упали в промышленной зоне, спровоцировав пожар. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Оперативные службы локализуют возгорание и оценивают масштабы ущерба. На месте происшествия проводятся эвакуационные мероприятия.

«Противник продолжает атаку беспилотниками. Работают ПВО и наша авиация. Не подходите к окнам», — добавил Артамонов.
Артамонов также предупредил о возможных временных ограничениях мобильного интернета в гроде — мера направлена на повышение эффективности противодействия беспилотникам.

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Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Курской области увеличилось
Хинштейн: Число пострадавших из-за удара ВСУ по Льгову возросло до 16
23 мая 2025, 01:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших мирных жителей в результате ракетного удара по городу Льгову Курской области увеличилось до 16 человек. Среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжёлом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти!», — добавил он.
По данным на 22 мая 23:00, 14 человек были госпитализированы в Курскую областную больницу, и двое получили амбулаторное лечение из-за легких травм.

Рамиль Манцаев проблема
Рамиль Манцаев проблема
В результате атаки ВСУ повреждены 30 частных домов, 26 квартир в трех многоквартирных домах, два магазина, автомойка, а также 14 легковых и 9 грузовых автомобилей. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению, включая замену окон.

Хинштейн добавил, что лично посетит раненых после возвращения в Курск.

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Оперштаб: Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на окраине Иванова
23 мая 2025, 00:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На окраине Иванова зафиксировали падение обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, в результате инцидента в нескольких частных домах выбиты стекла. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет», — передали информацию в оперштабе.
На месте падения обломков работают экстренные службы. Власти проведут оценку ущерба и устранят последствия после завершения процедуры обезвреживания обломков.

В регионе сохраняется режим повышенной опасности из-за риска повторных атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО уже успешно отразили налет.

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Mash: Дроны ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове
23 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО успешно отразили налет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обломки сбитых дронов упали за пределами объекта, не причинив вреда инфраструктуре.

Также поступает информация, что обломки дронов упали на окраине иванова. Предварительно, в нескольких домах были выбиты окна. Ранее три беспилотника уничтожили в Шуйском районе региона.

Также сообщалось, что в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, четверо детей получили ранения.

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