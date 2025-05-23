Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву

Николай Волобуев (Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна @Hinshtein)
Главу Беловского района Курской области Николая Волобуева, получившего ранения при атаке украинского беспилотника, экстренно доставили ночью в московский ЦИТО для операции. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Волобуев получил минно-взрывную травму, переломы костей таза и руки после удара БПЛА ВСУ по его автомобилю.
В Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии Волобуева встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко и врачи, которые провели КТ-обследование и начали подготовку к операции.
Хинштейн отметил, что, несмотря на тяжелое состояние, глава района сохраняет боевой настрой и переживает из-за вынужденного перерыва в работе. После операции Волобуеву предстоит реабилитация в ведущем федеральном центре.
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В Национальном медицинском центре травматологии и ортопедии Волобуева встретили министр здравоохранения Михаил Мурашко и врачи, которые провели КТ-обследование и начали подготовку к операции.
Хинштейн отметил, что, несмотря на тяжелое состояние, глава района сохраняет боевой настрой и переживает из-за вынужденного перерыва в работе. После операции Волобуеву предстоит реабилитация в ведущем федеральном центре.
«Уверен, врачи сделают для этого всё возможное и невозможное: в ЦИТО работают лучшие специалисты в стране!», — добавил Хинштейн.Читайте также:
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Мария Моисеева