Губернатор Артамонов: В Ельце 8 человек пострадали из-за падения БПЛА и пожара

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Восемь человек получили травмы в результате падения беспилотника и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, передает РИА Новости.
«В интернете распространяется информация об утечке опасных веществ после пожара. Эти сведения не соответствуют действительности», — добавил Артамонов.На месте работают экстренные службы, включая взрывотехников, а системы ПВО и радиоэлектронной борьбы продолжают защищать воздушное пространство города.
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Губернатор призвал жителей оставаться в безопасных местах и избегать приближения к окнам.
Обломки БПЛА также упали на крышу жилого дома, но жильцы были своевременно эвакуированы, и жертв в этом инциденте нет.
Ранее сообщалось, что в Ельце обломки сбитого беспилотника упали в промышленной зоне, спровоцировав пожар.
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