Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов госпитализировали в больницу ДНР

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Журналистов, пострадавших в результате атаки дрона ВСУ, госпитализировали в одну из больниц Донецка. Об этом сообщают РИА Новости.
Как пишут в агентстве, в результате происшествия у журналистов зафиксированы ссадины и контузии. Пострадавших атаковал беспилотник ВСУ на трассе Донецк-Горловка, далеко от линии соприкосновения.
Инцидент произошел в субботу. Украинская армия нанесла прицельный удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю, где находились журналисты. Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Пострадали сотрудники РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также журналисты донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
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