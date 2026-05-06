Посудомойка в кадетском корпусе получила 19 лет колонии за вербовку подростка
В Москве Второй Западный окружной военный суд приговорил посудомойку-вербовщицу к 19 годам колонии за вовлечение кадета в террористическую организацию. Подробности приводит ТАСС.
Установлено, что обвиняемая Александра Житенко* работала посудомойкой в Кадетском корпусе СК имени Александра Невского.
Женщина формировала у одного из учащихся негативное отношение к военнослужащим СВО и силовикам. Помимо этого, она демонстрировала кадету символику «Легиона «Свобода России**» и вовлекала его в обсуждение идеологии этой запрещённой организации.
Суд признал Житенко* виновной по нескольким террористическим статьям: «Содействие террористической деятельности», «Участие в деятельности террористической организации» и «Покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Судья назначил ей наказание в виде 19 лет колонии и штрафа в размере 800 тысяч рублей.
**Запрещённая в России террористическая организация.