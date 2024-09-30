«Потерь море»: В подполье раскрыли подробности удара ВС РФ по эшелону ВСУ под Николаевом

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Армия России поразила состав с военнослужащими ВСУ в Казанке Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
«Накрыли состав очень сильно. Потерь море, вывозили раненых все, включая гражданскую скорую помощь, что обычно не допускают до таких мест, включая наряды полиции и любой военный автотранспорт и местных жителей с личным автотранспортом», — рассказал Лебедев.
По его словам, в пораженном эшелоне находились подразделения ВСУ, разгромленные в Курской и Харьковской областях. Боевиков везли на переформирование для дальнейшей отправки на херсонское направление.
Кроме того, в уничтоженных вагонах были снаряды и ракеты для РСЗО. После российского удара детонация продолжалась около часа.
Напомним, в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали эшелон в Николаевской области при помощи тактической ракеты «Искандер». 12 вагонов с боеприпасами были уничтожены.
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Элина Позднякова