Появились подробности удара ВС РФ по по эшелону ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

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В железнодорожном эшелоне ВСУ,уничтоженном российскими войсками в Николаевской области, могло находиться порядка 1300 тонн боеприпасов. Об этом сообщает «Военная хроника».
Напомним, в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали эшелон в Николаевской области при помощи тактической ракеты «Искандер». 12 вагонов с боеприпасами были уничтожены.
При этом уточняется, что 1300 тонн — это почти столько же, сколько было уничтожено на складе в Торопце. Кроме того, потеря такого количества вооружения, переданного Украине странами Запада, является для Киева очень большой утратой.
Также «ВХ» обращает внимание на то, что переброска боеприпасов ВСУ происходит с помощью локомотивов, а это значит, что еще не все локомотивные депо и подвижной состав уничтожены.
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«12 стандартных вагонов с БК, горящих после удара, — это от 840 до 1300 т боеприпасов (в зависимости от того, какой используется вагон). То есть одним ударом удалось накрыть примерно небольшой склад, рассчитанный на несколько недель стрельбы», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что 1300 тонн — это почти столько же, сколько было уничтожено на складе в Торопце. Кроме того, потеря такого количества вооружения, переданного Украине странами Запада, является для Киева очень большой утратой.
Также «ВХ» обращает внимание на то, что переброска боеприпасов ВСУ происходит с помощью локомотивов, а это значит, что еще не все локомотивные депо и подвижной состав уничтожены.
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Элина Позднякова