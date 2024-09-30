Видео: Минобороны РФ
Российский ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами для ВСУ в Николаевской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» был нанесён точный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в посёлке Казанка.
В результате, ударом были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, которые предназначались для ВСУ. Среди этих снарядов также были поставленные Украине западными союзниками.
Также отметим, что за минувшие сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военных, три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и десятки артиллерийских орудий.
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В результате, ударом были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, которые предназначались для ВСУ. Среди этих снарядов также были поставленные Украине западными союзниками.
Также отметим, что за минувшие сутки ВСУ потеряли около двух тысяч военных, три танка, четыре боевые машины пехоты (БМП) и десятки артиллерийских орудий.
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Анастасия Чинкова