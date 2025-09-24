Захарова назвала удар ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом для Евросоюза

24 сентября 2025, 19:55

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Удар ВСУ по офису каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске является сигналом для Евросоюза о том, что Киев будет наносить удары по инфраструктуре стран объединения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.