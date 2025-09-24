Захарова назвала удар ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом для Евросоюза
Удар ВСУ по офису каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске является сигналом для Евросоюза о том, что Киев будет наносить удары по инфраструктуре стран объединения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Украина атакует гражданские объекты, включая энергетическую инфраструктуру и аэропорты. По словам Захаровой, Европейский союз не должен удивляться тому, что киевские власти продолжат совершенствовать свои террористические методы и будут наносить удары по западным аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.
24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, основной целью ВСУ была центральная часть города. Количество пострадавших возросло до восьми. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
