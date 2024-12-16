В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

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В Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Указывается, что объявление тревоги в Сумской области последовало в 1:55, в Черниговской в 3:10, в Полтавской в 3:27, а в Киевской в 4:35. Время объявления об опасности приведено московское.
Ранее «Радио 1» сообщало о количестве иностранных военных в рядах ВСУ. Большинство из них прибыли из Грузии, США и Польши.
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Иван Мусатов