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«Повергнут в шок»: В Госдуме объяснили сокрытие Киевом реальных потерь ВСУ

Депутат Госдумы Шеремет: реальные потери ВСУ шокируют украинцев
26 февраля 2024, 08:01
Фото: istock / Jakub Laichter

Фото: istock / Jakub Laichter

Реальные потери украинских войск за 2 года с начала СВО повергнут украинцев в шок. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Несчастной является страна, где руководитель неспособен признавать свои ошибки и боится ответственности. Зеленский — предатель, трус и безответственный руководитель. Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок, поэтому киевский режим сознательно скрывает эту ужасную статистику, сокращая реальные потери в десятки раз», — отметил Шеремет.
Он отметил, что ложными заявлениями о потерях в рядах ВСУ глава Украины Владимир Зеленский пытается поднять боевой дух деморализованной и уставшей украинской армии.


До этого украинский лидер заявил, что после начала активных боевых действий украинская армия потеряла 31 тысячу человек. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, только в ходе контрнаступления ВСУ лишились 166 тысяч человек.

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#минобороны рф
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Расчёт ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении
26 февраля 2024, 06:59

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО. Об этом 26 февраля сообщило Минобороны РФ, продемонстрировав кадры боевой работы российских зенитчиков.
В ходе боевой работы расчёт занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БпЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.



Расчёты ЗРК «Бук-М3» успешно справляются со всеми видами и типами целей, особенно с новыми, поставляемыми противнику. Приоритетами среди них являются высокоскоростные объекты, такие как HIMARS и ATACMS.

Ракетные дивизионы группировки войск "Запад" надежно прикрывают расположения российских войск и крупные военные и инфраструктурные объекты.

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#сво
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Минобороны рассказало о продолжении разминирования Авдеевки
26 февраля 2024, 05:47

Фото: iStock/NazariyKarkhut

Военные инженеры продолжают разминирование освобожденной Авдеевки. Сапёры ВС РФ ежедневно уничтожают в городе от 100 до 400 взрывоопасных предметов, рассказали в российском министерстве обороны.
«Пока на улицах Авдеевки по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов. В том числе – западного производства», – рассказали в отечественном военном ведомстве.

Прежде всего, военные обследуют и очищают основные дороги, жилые дома и административные здания. Также по просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм.

Украинское командование не рассчитывало, что Авдеевка падёт уже в феврале 2024 года, сообщило ранее издание «Страна.ua». Между тем, в ходе освобождения города ВСУ были отброшены на 10 км. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.

17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

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#украина
#вс рф
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На южнодонецком направлении уничтожено 17 пунктов временной дислокации ВСУ
26 февраля 2024, 05:17

Фото: iStock/Dzmitry_Ryshchuk

Вооружённые силы РФ уничтожили на южнодонецком направлении 17 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления БПЛА и полевой склад боеприпасов армии Украины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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В Америке рассказали о российском «чудо-оружии»
MWM: Россия обладает оружием, способным легко поражать американские ЗРК Patriot
26 февраля 2024, 02:07

Фото: Telegram-канал Минобороны РФ

Российские военные обладают настолько значительным потенциалом, что способны легко поражать американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые находятся на вооружении армии Украины. Об этом 25 февраля написал аналитический военный журнал Military Watch Magazine.
«Возможности российских систем ПВО значительны, поскольку ракеты "земля – воздух", выпущенные ЗРК Patriot, летают со скоростью всего три с половиной Маха <...>, в то время как ракеты, запускаемые российскими системами, такими как С-400, летают со скоростью, превышающей четырнадцать Махов», — говорится в статье.

Авторы напоминают, что российские комплексы С-400 в прошлом показали способность перехватывать ракеты со скоростью восемь Махов, а траектории ракет класса "земля – воздух" далеко не самые сложные, поэтому преимущества очевидны.

С-400 «Триумф» создан на основе российского комплекса С-300, но обладает более высокими тактико-техническими возможностями по эффективности, зоне охвата и многообразию поражаемых целей, позволяя создавать противовоздушную эшелонированную оборону, а также расширять зоны поражения.

Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии. «Триумф» – единственная система, способная работать выборочно с применением нескольких типов ракет. С-400 может обстреливать цели, летящие с любого направления, без разворота пусковых установок. ЗРС С-400 способна уничтожать объекты, летящие со скоростью до 4800 м/сек на дальности до 400 км.

Ранее российские военные уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместе с расчётом. Удар был нанесён ракетными войсками Вооружённых сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Атака производилась с использованием высокоточного оружия. Отмечается, что российские ракетчики сумели поразить саму пусковую установку, тягач для её перевозки, а также уничтожить боекомплект и транспортно-заряжающую машину.

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#ракета
#россия
#сша
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ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
26 февраля 2024, 00:36

Фото: iStock/Sergafa

Дежурные средства противовоздушной обороны около 23:00 мск 25 февраля уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
Ранее об уничтожении украинского БПЛА на подлёте к Белгороду сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своём Telegram-канале чиновников написал об отсутствии жертв и разрушений, и добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях падения беспилотника на землю.

Белгородская область, граничащая с Украиной, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, за одни только сутки 18 февраля в этом регионе были сбиты 16 украинских беспилотников.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
#белгород
#бпла
#украина
#вячеслав гладков
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Балицкий и Рогов сообщили, что Работино находится под огневым контролем российских войск
25 февраля 2024, 23:14

Фото: iStock/zim286

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Об этом сообщает ТАСС. О том, что российские войска вошли в населённый пункт, считавшийся одним из символов украинского контрнаступления, заявил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Политик добавил, что если раньше данный участок фронта был донором, то теперь сюда экстренно перебрасывают и живую силу, и технику противника, поскольку потеря Работино слишком чувствительна для морального духа российских войск.

В свою очередь, Евгений Балицкий отметил в беседе с РИА «Новости», что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», напрасно потеряв огромное количество техники и тысячи человеческих жизней. Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».

Освобождение Работино имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно позволило российским войскам перерезать ключевую трассу, которая связывала Запорожье с подконтрольными Киеву районами Донецкой области. Во-вторых, оно поставило под угрозу окружения группировку ВСУ, которая занимает позиции в районе населенного пункта Гуляйполе.

По мнению экспертов, освобождение Работино станет переломным моментом в ходе боевых действий на Запорожском направлении.


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#запорожская область
#сво
#вооружённые силы рф
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Российские войска освободили Работино: Падение символа контрнаступления Украины
25 февраля 2024, 21:21

Фото: iStock/Evgeny555

В последние дни российские войска добились значительных успехов на Запорожском направлении, освободив несколько населенных пунктов и перерезав ключевые коммуникации противника. Одной из самых важных побед стало освобождение поселка Работино, который до недавнего времени считался главным символом летнего контрнаступления ВСУ.
Украинские формирования предприняли несколько попыток отбить Работино, пишет РИА Новости, но все они были успешно отражены российскими войсками. В результате упорных боев ВСУ понесли тяжелые потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить.

Освобождение Работино имеет важное стратегическое значение. Во-первых, оно позволило российским войскам перерезать ключевую трассу, которая связывала Запорожье с подконтрольными Киеву районами Донецкой области. Во-вторых, оно поставило под угрозу окружения группировку ВСУ, которая занимает позиции в районе населенного пункта Гуляйполе.

В настоящее время российские войска продолжают наступление на Запорожском направлении. Освобождение Работино стало важным шагом на пути к полному освобождению Запорожской области от украинских войск.

Эксперты отмечают, что освобождение Работино является свидетельством того, что российская армия успешно адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий.

«Российские войска приобрели бесценный опыт ведения боевых действий. Сумели создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым, нет на поле боя», — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По мнению экспертов, освобождение Работино станет переломным моментом в ходе боевых действий на Запорожском направлении.

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#армия
#всу
#минобороны
#запорожье
#россия
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МО: средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Чёрного моря
25 февраля 2024, 20:03

Фото: iStock/bpawesome

Около 19:00 по мск пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с помощью двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что две ракеты были сбиты и уничтожены средствами ПВО над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что над Севастополем поднялись два истребителя на фоне продолжавшейся в течение часа воздушной тревоги. Предположительно, они должны были перехватить возможно следующие в сторону полуострова воздушные цели. В настоящее время тревогу отменили.

Также губернатор Развожаев предупреждал жителей о возможном появлении дыма, который является следствием использования военными табельных средств маскировки.

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#чёрное море
#ракета
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#пво
#вс рф
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В Севастополе в воздух подняты два истребителя
25 февраля 2024, 19:34

Фото: iStock/bartoshd

О поднятых в воздух двух истребителях в над Севастополем сообщил политолог и кандидат философских наук Юрий Баранчик.
«По всей видимости, для перехвата идущих на город воздушных целей. В городе-герое уже около часа объявлена воздушная тревога», — написал он.
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил население: «Если увидите дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки».

Telegram-канал «Право знать» сообщил в 19:11 об уничтожении украинской ракеты.

19 февраля подразделения ПВО также подняли по тревоге истребители в воздух. В Крыму была объявлена ракетная опасность в связи с возможным нанесением удара со стороны Украины.

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