«Повергнут в шок»: В Госдуме объяснили сокрытие Киевом реальных потерь ВСУ

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Реальные потери украинских войск за 2 года с начала СВО повергнут украинцев в шок. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
«Несчастной является страна, где руководитель неспособен признавать свои ошибки и боится ответственности. Зеленский — предатель, трус и безответственный руководитель. Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок, поэтому киевский режим сознательно скрывает эту ужасную статистику, сокращая реальные потери в десятки раз», — отметил Шеремет.Он отметил, что ложными заявлениями о потерях в рядах ВСУ глава Украины Владимир Зеленский пытается поднять боевой дух деморализованной и уставшей украинской армии.
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Алина Юрчак