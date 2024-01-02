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В новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что ВСУ будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.
Зеленский подчеркнул важность операций, направленных на изоляцию Крыма и ослабление военных возможностей России на полуострове. Он назвал этот шаг ключевым для Украины и подчеркнул, что Крым и Черное море станут основными фокусами военных усилий страны.
Президент также отметил, что на востоке страны силы будут переведены в режим обороны. Защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева станет одной из приоритетных задач для украинской армии.
Журналисты Economist отметили, что Зеленский больше не устанавливает конкретных сроков или обещаний относительно «деоккупации» каких-либо территорий в предстоящем году.
Наступательные операции Вооруженных сил Украины в прошлом году не принесли желаемых результатов, понеся тяжелые потери. Министр обороны Сергей Шойгу отметил значительные потери ВСУ, включая потерю техники и людей, и описал украинское контрнаступление как неудачное.
После этого провала российские военные получили значительный прогресс в своих наступательных операциях, включая освобождение Марьинки в ДНР.
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Президент также отметил, что на востоке страны силы будут переведены в режим обороны. Защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева станет одной из приоритетных задач для украинской армии.
Наступательные операции Вооруженных сил Украины в прошлом году не принесли желаемых результатов, понеся тяжелые потери. Министр обороны Сергей Шойгу отметил значительные потери ВСУ, включая потерю техники и людей, и описал украинское контрнаступление как неудачное.
После этого провала российские военные получили значительный прогресс в своих наступательных операциях, включая освобождение Марьинки в ДНР.
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Артем Кузьмин