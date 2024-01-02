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Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ сосредоточатся на изолировании Крыма
02 января 2024, 02:41
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

В новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Вооруженных сил страны на 2024 год. Он объявил, что ВСУ будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.
Зеленский подчеркнул важность операций, направленных на изоляцию Крыма и ослабление военных возможностей России на полуострове. Он назвал этот шаг ключевым для Украины и подчеркнул, что Крым и Черное море станут основными фокусами военных усилий страны.

Президент также отметил, что на востоке страны силы будут переведены в режим обороны. Защита Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева станет одной из приоритетных задач для украинской армии.


Журналисты Economist отметили, что Зеленский больше не устанавливает конкретных сроков или обещаний относительно «деоккупации» каких-либо территорий в предстоящем году.

Наступательные операции Вооруженных сил Украины в прошлом году не принесли желаемых результатов, понеся тяжелые потери. Министр обороны Сергей Шойгу отметил значительные потери ВСУ, включая потерю техники и людей, и описал украинское контрнаступление как неудачное.

После этого провала российские военные получили значительный прогресс в своих наступательных операциях, включая освобождение Марьинки в ДНР.

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Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста
Зеленский попросил у Запада ракеты Taurus для уничтожения Крымского моста
02 января 2024, 02:56

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Запада, обратившись с просьбой предоставить Украине немецкие ракеты Taurus в интервью для The Economist.
Он подчеркнул, что скорость прогресса Вооруженных сил Украины напрямую зависит от помощи, которую страна может получить от своих западных партнеров.

Зеленский уточнил, что он обратился с просьбой о предоставлении дальнобойных крылатых ракет Taurus, что, как он утверждает, позволило бы Украине разрушить Крымский мост, отрезав тем самым Крым от России. Он отметил, что это действие представляет особую важность для страны.

Ранее Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, поделился, что Киев продолжает надеяться на возможность получения ракет Taurus от Германии.

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ВСУ 58 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
02 января 2024, 01:24

Фото: istockphoto / Mikhail Dmitriev

За последние 24 часа территория ДНР подвергалась 58 обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
В ходе этих обстрелов было выпущено 226 боеприпасов.

Представительство отметило, что за этот период произошли пять случаев гибели гражданских лиц, а еще 14 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка оказались под обстрелами.

Предыдущие сутки также характеризовались напряженной обстановкой: украинские войска зафиксированы в проведении 46 обстрелов.

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Раскрыты потери ВСУ из-за плана НАТО по Крыму
MWM: планы НАТО по захвату Крыма ВСУ привели к огромным потерям техники
02 января 2024, 00:53

Фото: iStock/aapsky

Журнал Military Watch Magazine сообщил о значительных потерях техники, полученной от западных стран, в результате планов НАТО по захвату Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ).
По данным издания, массированные наступления ВСУ были частью плана, основанного на надежде оказать давление на Россию и вернуть полуостров.

Однако этот подход привел к тяжелым потерям в технике, отмечается в материале. Автор также уточняет, что использование таких образцов техники, как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, было зафиксировано на съемках с беспилотников и подтверждено их уничтожение российскими войсками.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал предложение принять Украину в альянс без Крыма и Донбасса. Эта тема обсуждалась им с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в ходе подготовки к прошедшему саммиту НАТО в Вильнюсе.

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Обращение Зеленского к Крыму назвали больными измышлениями
Депутат ГД Шеремет назвал обращение Зеленского к Крыму больными измышлениями
01 января 2024, 23:57

Депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался по поводу выступления Владимира Зеленского, в котором тот обратился к крымчанам и жителям новых российских регионов как к «нашим». Слова Шеремета передает РИА Новости.
Шеремет охарактеризовал выступление Зеленского как «обычную выдумку, временные и патологические иллюзии». Он подчеркнул, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области всегда были историческими территориями России.

«Эти земли всегда населялись русским народом, который чужд и презирает украинский нацизм и его сторонники», — отметил член парламента.
Ранее в новогоднем обращении Зеленский поставил граждан перед выбором, отметив, что рано или поздно каждый украинец должен стать беженцем или быть готовым выполнять обязанности перед своей страной.

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#зеленский
#норвегия
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СМИ: Зеленский пришел в ярость, узнав о решении главкома ВСУ
FT: Зеленский пришел в ярость, когда Залужный рассказал правду о провале ВСУ
01 января 2024, 20:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором стала известна неприятная правда о ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Financial Times.
Сообщается, что на данный момент ни Зеленский, ни военное командование не заинтересованы в ответе за массовый призыв граждан Украины на фронт. В материалах также говорится о том, что запретная речь Залужного привела Зеленского в ​​сильную злость.

Напомним, Залужный, в интервью изданию «Украинская правда», раскритиковал массовое увольнение военкомов, которое летом учинил Владимир Зеленский. По словам главкома, именно это повлияло на тотальный провал планов по мобилизации, и, соответственно, на поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения.

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Минобороны: ВС РФ поразили предприятие, которое производит беспилотники ВСУ
01 января 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Diy13

Российские военные нанесли удар по предприятию, которое производит беспилотники Украины в районе города Чугуев, Харьковская область.
Об этом в понедельник, 1 января, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Войска РФ нанесли удар по четырем складам топлива для военной техники ВСУ. Это случилось в районе Одессы, Днепропетровска и Константиновки, которая располагается в Николаевской области.

Военные поразили ещё 94 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях. Сбито 46 беспилотников ВСУ.

31 декабря 2023 года российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, где были самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что немецкая оппозиция предлагает отправлять беженцев на Украину для того, чтобы восполнить большие потери.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкая оппозиция начала давить на канцлера Олафа Шольца, чтобы он начал действовать для возвращения беженцев домой. Оппозиционеры считают, что в данный момент людей не хватает на фронте, в гражданской обороне и МЧС Украины.

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#всу
#украина
#новости
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В США пришли в ужас из-за количества погибших солдат ВСУ
Подполковник Дэвис: потери ВСУ достигают около полумиллиона солдат
01 января 2024, 18:53

Фото: iStock/Olena_Z

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ потеряли около 500 тысяч военных. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Дэвис отметил, что такая цифра погибших возможна из-за того, что украинские командиры нуждаются в дополнительных 500 тысяч солдат. Он подчеркнул, что на Западе старались не раскрывать реальные потери, которые понесли ВСУ.

По словам Дэвиса, что украинская армия не сможет совершить новую наступательную операцию,так как испытывает нехватку абсолютно всего: от вещей до боеприпасов и техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Российский лидер добавил, что быстрое завершение конфликта произойдет исключительно на российских условиях.

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#рф
#украина
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Глава Крыма Аксенов считает Украину оккупированной территорией УССР
01 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto/olegda88

Глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале считает Украину как территорию бывшей Украинской ССР, которая пока оккупирована бандеровцами.
«Первого января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря. Не знаю, состоится ли шествие в текущем году», - сообщил Сергей Аксенов.
Аксенов написал, что часть участников шабашей уже отправилась к своему кумиру и теперь ходят с факелами в аду. По его словам, одни сбежали в Европу и чистит там унитазы.

«Другие сидят в окопах под обстрелами, и им уже не до «торжественных мероприятий». Бандеровщина - религия злобных рабов, тупого стада, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой, в общем-то, был шанс на достойное будущее», - отметил Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года. Об этом пишет Times.

По информации источника, Британия вместе с другими государствами Европы «запускают механизмы» с целью гарантировать, что смогут помогать Киеву без помощи Штатов, если к президентской власти вновь придет Дональд Трамп. При этом в британской разведке уверены, что в этом году Украина не достигнет успехов на линии боевого соприкосновения.

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В Германии появилась идея отправлять беженцев на Украину из-за потерь ВСУ
01 января 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Немецкая оппозиция предлагает отправлять беженцев на Украину для того, чтобы восполнить большие потери.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Немецкая оппозиция начала давить на канцлера Олафа Шольца, чтобы он начал действовать для возвращения беженцев домой. Оппозиционеры считают, что в данный момент людей не хватает на фронте, в гражданской обороне и МЧС Украины.

Германия продолжает выплачивать пособия беженцам, которые отказались участвовать в боевых действиях.

По данным FAZ, им перечисляют крупные средства. Суммы выделяют даже больше, чем на подготовительный процесс для бойцов ВСУ.

«На выплаты пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти 3 млрд евро», — сказано в статье.
При этом уточняется, что вся военная помощь Украине от Германии равняется 5,4 млрд евро.

Германия в 2022 году после объявления СВО приняла на первом этапе 7% призывников от общего количества беженцев. А к сентябрю 2023 года уровень достиг 28%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.

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