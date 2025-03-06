Потерял работу из-за конфликта на Украине, так и не обзавелся семьей и детьми: как сейчас живёт Сергей Бурунов

Актёра, пародиста Сергея Бурунова очень часто можно увидеть в кино и на телевидении. «Полицейский с Рублёвки», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», а ещё шоу «Большая разница» — и это только самые значимые роли и проекты артиста. Стоит также отметить, что Бурунов мастерски озвучивает голливудских актёров, самый яркий пример — роли Леонардо ди Каприо.