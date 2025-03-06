Потерял работу из-за конфликта на Украине, так и не обзавелся семьей и детьми: как сейчас живёт Сергей Бурунов

Сергей Бурунов (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)
Актёра, пародиста Сергея Бурунова очень часто можно увидеть в кино и на телевидении. «Полицейский с Рублёвки», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана. Кровь на асфальте», а ещё шоу «Большая разница» — и это только самые значимые роли и проекты артиста. Стоит также отметить, что Бурунов мастерски озвучивает голливудских актёров, самый яркий пример — роли Леонардо ди Каприо.
Сегодня артисту исполняется 48 лет. О новых проектах, личной жизни Сергея, а также о том, как конфликт на Украине в 2014 году повлиял на его актёрскую карьеру, читайте в материале «Радио 1».
Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве, учился в Качинском высшем военном авиационном училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова по специальности «лётчик-инженер», но был отчислен за неуспеваемость. С 1997 по 1998 год — студент эстрадного отделения Государственного эстрадно-циркового училища имени М. Н. Румянцева. В 2002 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса — Марина Александровна Пантелеева).
В том же году состоялся дебют актёра в кино: он снялся в сериале «Кодекс чести». Затем последовали проекты «Эшелон», «Остров», «Отблески», «Без права на ошибку», «Краткий курс счастливой жизни», «Ищу жену с ребёнком».
Сергей Бурунов и Иван Янковский на съёмках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)
Популярность к Сергею Бурунову пришла после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», в котором он исполнил роль подполковника полиции Владимира Яковлева.
Стоит также отметить, что на протяжении пяти лет актёр участвовал в пародийной телепередаче «Большая разница». В 2024 году был ведущим вновь запустившегося шоу «Большая разница» (вёл 1 выпуск). Кроме этого, он являлся наставником команды пародистов в программе «Повтори!» и был ведущим телешоу «Форт Боярд».
Бурунов ни разу не был женат и не имеет детей. О своих романах он не рассказывает. Как утверждает сам актёр, причиной его несостоявшейся семейной жизни стала загруженность на съёмках.
В декабре 2023 года блогер Ида Галич в рамках своего YouTube-шоу «Есть вопросики» рассказала, что несколько раз ходила на свидания с Буруновым. В мае 2024 года на Премию Художественного театра актёр пришёл вместе с предпринимательницей Екатериной Леви. Они держались за руки и вместе покинули мероприятие, однако свои отношения не комментировали.
Сергей Бурунов в интервью Юрию Дудю* (внесён Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине.
Сергей Бурунов (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)
Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось брать кредиты. Бурунова многие считали пародистом, а не драматическим актёром, поэтому отказывали в серьёзных проектах.
В феврале 2024 года на встрече со студентами РТУ МИРЭА Сергей Бурунов признался, что не может представить свою жизнь без России.
Сергей Бурунов продолжает сниматься в кино. Недавно вышел документальный сериал с его участием «Мама, мы – ЦСКА!», известно, что Сергей болеет за этот футбольный клуб. Также актёр снялся в фильме «Алиса в Стране чудес», который покажут в кинотеатрах в этом году.
Что касается работы на ТВ, Бурунова пригласили вести шоу «В темноте». Первый выпуск ожидается 16 марта.
Читайте также:
Отношения с Орбакайте и переезд в США: почему Авраама Руссо дважды пытались убить и из-за чего певец поссорился с Пригожиным
«Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова
Бывший возлюбленный Клавы Коки признался, почему не позвал её замуж
внесён Минюстом РФ в список иноагентов
Что ещё известно о карьере Бурунова
Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве, учился в Качинском высшем военном авиационном училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова по специальности «лётчик-инженер», но был отчислен за неуспеваемость. С 1997 по 1998 год — студент эстрадного отделения Государственного эстрадно-циркового училища имени М. Н. Румянцева. В 2002 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина (художественный руководитель курса — Марина Александровна Пантелеева).
В том же году состоялся дебют актёра в кино: он снялся в сериале «Кодекс чести». Затем последовали проекты «Эшелон», «Остров», «Отблески», «Без права на ошибку», «Краткий курс счастливой жизни», «Ищу жену с ребёнком».
Сергей Бурунов и Иван Янковский на съёмках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)
Популярность к Сергею Бурунову пришла после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», в котором он исполнил роль подполковника полиции Владимира Яковлева.
Стоит также отметить, что на протяжении пяти лет актёр участвовал в пародийной телепередаче «Большая разница». В 2024 году был ведущим вновь запустившегося шоу «Большая разница» (вёл 1 выпуск). Кроме этого, он являлся наставником команды пародистов в программе «Повтори!» и был ведущим телешоу «Форт Боярд».
Личная жизнь
Бурунов ни разу не был женат и не имеет детей. О своих романах он не рассказывает. Как утверждает сам актёр, причиной его несостоявшейся семейной жизни стала загруженность на съёмках.
В декабре 2023 года блогер Ида Галич в рамках своего YouTube-шоу «Есть вопросики» рассказала, что несколько раз ходила на свидания с Буруновым. В мае 2024 года на Премию Художественного театра актёр пришёл вместе с предпринимательницей Екатериной Леви. Они держались за руки и вместе покинули мероприятие, однако свои отношения не комментировали.
Лишился работы из-за украинского конфликта
Сергей Бурунов в интервью Юрию Дудю* (внесён Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине.
«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утверждён в большой проект, но случились эти события, и это всё, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжёлыми», — отметил Бурунов.
Сергей Бурунов (Фото: Телеграм, @sergeyburunovofficial)
Артист заявил, что из-за отсутствия работы ему пришлось брать кредиты. Бурунова многие считали пародистом, а не драматическим актёром, поэтому отказывали в серьёзных проектах.
«В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно „подсъёмывался“ два-три дня, четыре», — рассказывал он.
«Я без России не могу»
В феврале 2024 года на встрече со студентами РТУ МИРЭА Сергей Бурунов признался, что не может представить свою жизнь без России.
«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь всё, здесь люди. Когда был во Франции и вёл «Форт Боярд» в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — сказал актёр.Также в шоу «Эмпатия Манучи» артист ответил на вопрос, что значит для него быть русским.
«Уважать свою близких, не врать им, уважать свою родину, любить её, помнить своих предков, своих дедов, прадедов, быть честным, <…> мразью не быть, добрее быть», —поделился своим мнением артист.
Чем сейчас занимается Сергей Бурунов
Сергей Бурунов продолжает сниматься в кино. Недавно вышел документальный сериал с его участием «Мама, мы – ЦСКА!», известно, что Сергей болеет за этот футбольный клуб. Также актёр снялся в фильме «Алиса в Стране чудес», который покажут в кинотеатрах в этом году.
Что касается работы на ТВ, Бурунова пригласили вести шоу «В темноте». Первый выпуск ожидается 16 марта.
Читайте также:
Отношения с Орбакайте и переезд в США: почему Авраама Руссо дважды пытались убить и из-за чего певец поссорился с Пригожиным
«Филипп поступает грязно»: Джигурда обрушился с критикой в адрес Киркорова
Бывший возлюбленный Клавы Коки признался, почему не позвал её замуж
внесён Минюстом РФ в список иноагентов
Анастасия Чубина