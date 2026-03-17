Повар из московских ресторанов в 61 год отправился добровольцем на СВО

17 марта 2026, 13:36

Фото: iStock/Pauws99

Шеф-повар с позывным Марсель в 61 год оставил работу в московском ресторане, чтобы отправиться добровольцем в зону проведения российской спецоперации на Украине, чтобы кормить бойцов ВС РФ. Об этом сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица.





Известно, что мужчина на протяжении десяти лет работал в престижных ресторанах Москвы. В 2023 году он прибыл в зону боевых действий и продолжает радовать военных вкусной едой по сей день.





«Я их всех люблю как своих детей, как братьев. Их глаза — они особенные, понимаешь? Эти глаза — они никогда не забудутся», — приводит RT слова Марселя.