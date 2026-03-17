Повар из московских ресторанов в 61 год отправился добровольцем на СВО
Шеф-повар с позывным Марсель в 61 год оставил работу в московском ресторане, чтобы отправиться добровольцем в зону проведения российской спецоперации на Украине, чтобы кормить бойцов ВС РФ. Об этом сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица.
Известно, что мужчина на протяжении десяти лет работал в престижных ресторанах Москвы. В 2023 году он прибыл в зону боевых действий и продолжает радовать военных вкусной едой по сей день.
«Я их всех люблю как своих детей, как братьев. Их глаза — они особенные, понимаешь? Эти глаза — они никогда не забудутся», — приводит RT слова Марселя.
По его словам, время, проведенное в зоне боевых действий, оказалось для самым счастливым. Он уверен, что обязан обеспечить бойцов горячим питанием в любое время дня и ночи, несмотря ни на какие трудности и усталость.
Дома Марселя ждут семь детей и пять внуков, а скоро родится еще один. Мужчина хочет показать им пример патриотизма и беззаветной любви к Родине.